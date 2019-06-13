13.06.2019 17:29
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İzmir trafiğine "Göztepe" düzenlemesi

İzmir trafiğine "Göztepe" düzenlemesi

Göztepe'nin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın bir bölümü trafiğe kapanacak.

Göztepe'nin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın bir bölümü trafiğe kapanacak.
Alınan bilgiye göre, Göztepe Kulübü'nün 94. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında trafik düzenlemesi yapılması talebi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Mithatpaşa Caddesi'nde trafik ve tramvay düzenlemesi yaptı.
UKOME kararıyla 14 Haziran'da saat 20.00 ila 24.00 arası Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe girişi ile Depo durağı güzergahı çift taraflı olarak trafiğe kapatılacak. Bu bölgede trafik, Mithatpaşa Caddesine yönlendirilecek.
İzmir Metro A.Ş'den yapılan açıklamada da tramvayın 20.00 - 00.20 saatleri arasında Karantina - Fahrettin Altay durakları arasında hizmet veremeyeceği belirtildi.
Kaynak: AA
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi, İzmir, Güncel

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