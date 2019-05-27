İZMİR TRAMPET ÇALARAK RİTİM DUYGUSUNU GELİŞTİRİYORLAR

Kaynak: DHA

İZMİR'de Şehit Polis İbrahim Yardımcı Anaokulu öğrencileri, trampet çalarak ritim duygularını geliştiriyor. Ritimle büyüyen çocukların öz disiplininin geliştiğini de söyleyen Müzik Öğretmeni Ebru Yavuz Güngör, hayatın her alanında ritim olduğunu belirtti. Öğrenciler de trampet çalarken mutlu olduklarını söyledi.Gaziemir'deki Şehit Polis İbrahim Yardımcı Anaokulu'nda, 'Okullar Hayat Olsun' projesi kapsamında 17 öğrenciden oluşan bando takımı kuruldu. 6 yaşındaki çocukların yer aldığı bando takımı, günlerce çalışma yaptıktan sonra 4 ayrı ritim çalmayı öğrendi. Hepsinin trampeti olan ve buna uygun da kostümler giyen öğrenciler, bando takımında yer almaktan dolayı son derece mutlu. Okul Müdürü Sertaç Kılıç, bando takımında yer alan çocukların hep birlikte bir şeyler yaptıklarını ve çocukların ekip ruhunun geliştiğini söyledi. Öğrenci velileri ile çocukların yetenekleri üzerine konuştuklarını ve çocukları yeteneklerine göre yönlendirdiklerini de aktaran Kılıç, bando takımına da kulak yatkınlığı olan çocukların seçildiğini söyledi.'ÖZ DİSİPLİNLERİNE KATKIDA BULUNUYOR'Müzik Öğretmeni Ebru Yavuz Güngör de hayatın her noktasında ritim olduğunu, ritimle büyüyen çocukların, öz disiplininin daha fazla geliştiğini belirtti. Güngör, Önce bu kadar yol alacağımızı düşünmüyorduk. Ama hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz bu projeye çok fazla destek verdi. Biz de gönüllüydük diye konuştu. Çalışmaları burada bırakmayacaklarını da ifade eden Güngör, sözlerini şöyle sürdürdüHer yıl daha da ileriye gideceğiz. Biz aslında ritimle yaşıyoruz ama bunun farkında olmak gerekiyor. Çocuklardaki farkındalığı da daha çok burmalı çalgılarla sağlayabiliyoruz. Ayrıca çocukların öz disiplinlerine katkıda bulunuyor. Çünkü belli bir ritmin içerisinde kalmak özellikle bu yaş grubunda çocuklar için kolay bir şey değil.Bando takımında yer alan Beren Ece Aydeniz (6), trampet çalarken çok mutlu olduğunu belirterek, Çok eğleniyorum. Şarkı öğrendim dedi. Öykü Ülkeli isimli öğrenci de, Burada trampet çalıyorum, bunu yaparken de arkadaşlarımla birlikte çok eğleniyorum. Benim için bunu öğrenmek çok kolay oldu dedi.