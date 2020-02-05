İzmir Türkiye'nin arıtma lideri oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Belediye Atıksu İstatistikleri'ni yayımladı. Çevre İstatistikleri kapsamında iki yılda bir güncellenen Belediye Atıksu İstatistikleri'ne göre İzmir , 2018'de Avrupa Birliği (AB) standartlarında arıtma yapan ileri biyolojik arıtma tesisi sayısı, arıtılan suyun toplam atık suya oranı ve kişi başına düşen atıksu arıtma miktarında Türkiye'nin önde gelen ili oldu. Çalışma Türkiye'deki bin 399 belediyenin atıksu arıtma verilerini barındırıyor.

Kişi başına düşen arıtma miktarında birinci

İzmir AB standartlarında kişi başına düşen atıksu arıtma miktarıyla ilk beş büyükşehir belediyesi arasında ilk sırada yer aldı. İzmir'de ileri biyolojik arıtma tesislerinde arıtılan kişi başına atık su miktarında yılda 61,4 metreküpe ulaşırken, bu rakam Bursa'da 47,5, Antalya'da 35,6, İstanbul'da 35,1, Ankara'da ise 6,47 metreküp olarak kayıtlara geçti.

İzmir, AB standartlarında atıksu arıtma oranında da beş büyükşehir belediyesi arasında birinci oldu. İzmir'de arıtılan atık suyun yüzde 97,1'i ileri biyolojik arıtma yapan tesislerde arıtılırken, bu oran Bursa'da yüzde 83,7, Antalya'da yüzde 40,5, İstanbul'da yüzde 36,9 Ankara'da ise yüzde 14,4 olarak belirlendi.

22 biyolojik arıtma tesisi

İstatistiklere göre İzmir, AB standartlarında arıtma yapan ileri biyolojik arıtma tesisi sayısında da lider konumda. İzmir'de İZSU Genel Müdürlüğü'ne bağlı 22 biyolojik arıtma tesisi bulunuyor. İzmir'i 18 ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ile Muğla, 13 ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ile Ankara, Bursa ve Kocaeli, 12 ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi ile Manisa ve 10 ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi ile İstanbul izliyor.