İZMİR Türkiye'nin ilk kadın yönetmenlerinden Sunar Kural Aytuna'dan acı haber

Türkiye'nin ilk kadın yönetmenlerinden Sunar Kural Aytuna'dan acı haber (2)CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİGünaydın, Vatan, Dünya, Radikal, Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinde çalışan, köşe yazıları yazan, TRT için çok sayıda belgesel filme imza atan ve bir süredir kanser hastalığı nedeniyle...

14.05.2020 19:23 | Son Güncelleme: 14.05.2020 19:25
Türkiye'nin ilk kadın yönetmenlerinden Sunar Kural Aytuna'dan acı haber (2)
CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Günaydın, Vatan, Dünya, Radikal, Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinde çalışan, köşe yazıları yazan, TRT için çok sayıda belgesel filme imza atan ve bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sunar Kural Aytuna'nın cenazesi, İzmir'in Foça ilçesine getirildi. Foça Yeni Kabristan girişindeki alanda, sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılan cenaze törenine, Aytuna'nın eşi Aydın Aytuna, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz de, törene geldi. Aytuna'nın cenazesi, namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardındar, sevenlerinin gözyaşları ve duaları arasında toprağa verildi. Defin sonrasında, Aydın Aytuna, sosyal mesafe kurallarını gözeterek taziyeleri kabul etti. İZMİR Türkiye’nin ilk kadın yönetmenlerinden Sunar Kural Aytuna’dan acı haber

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, İzmir, Güncel, Haber

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