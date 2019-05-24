İZMİR Türkiye'yi temsil eden İzmirli tek devlet okulu, lego final turnuvasında

Kaynak: DHA

Türkiye'yi temsil eden İzmirli tek devlet okulu, lego final turnuvasındaDünya çapında 40 ülke ve 82 takımın katılımı ile 'Uzay Serüveni' temasıyla bu yıl 15'incisi düzenlenen ve finali İzmir'de gerçekleşen First Lego League Open International Champions organizasyonunda yarışan 7 Türk takım arasında tek devlet okulu Cihat Kora Anadolu Lisesi oldu. Lise birinci sınıf öğrencilerinden oluşan 11 kişilik Robokod Highfive takımı, astronotlar için geliştirdikleri kemik erimesine karşı ilaç projesi ve robotları ile sonucu 25 Mayıs'ta belli olacak turnuvada kıyasıya rekabet edecek.Bilim Kahramanları Derneği'nin bu yıl 15'incisini düzenlediği First Lego League turnuvalarının uluslararası temsili olan Open International Champions bu yıl Türkiye'de ilk kez İzmir'de 40 ülkeden 82 takımın katılımı ile düzenlendi. 'Uzay Serüveni' teması üzerinden astronotların uzayda yaşadığı sorunlara çözüm yaratmak amacıyla projeler üreten 68 ilden 554 takımdan, Türkiye'de gerçekleşen 16 yerel turnuvadan sonra finale kalan 7 takım, diğer ülkelerden gelen genç mucitlerle yarışacak. Türkiye'den katılan okullar arasında yarışan tek devlet okulu olan Cihat Kora Anadolu Lisesi'nin Robokod Highfive takımı, astronotların kemik erimesi problemlerine karşı geliştirdikleri bor sitrat içeren ilaç projesi ve robot tasarımları ile katıldıkları yerel turnuvalarda en az parça ile en iyi işi yapan robot seçildi. En iyi mekanik tasarım ve en iyi takım çalışması ödülünü alarak finale kalan Robokod Highfive Takımı, İzmir'i temsil eden iki okuldan biri olmanın gururunu yaşıyor.ASTRONOTLARDA OLUŞAN KEMİK ERİMESİNE ÇÖZÜMProje geliştirme bölümünde görev alan İncigül Seyman (15), Biz uzayda astronotların yaşadığı sorunlardan biri olan kemik erimesini çözmek için bir ilaç yaptık. İlacımızın içerisinde bor sitrat var, bu madde vücutta östrojeni artırırken D vitaminini de artırır. D vitamini kalsiyumu kemiklerde depolar ve bu da kemikleri güçlü kılar. Ayrıca östrojeni artırdığı gibi testosteronu da artırarak erkeklerde kısırlık yaratmaz. Biz bu çözümle astronotların uzayda daha fazla kalmasını ve daha iyi araştırmalar yapmasını hedefledik dedi.EN İYİ MEKANİK TASARIM VE EN İYİ TAKIM ÇALIŞMASI ÖDÜLÜRobokod Highfive takımının koçluğunu yapan bilişim teknolojileri öğretmeni Neslihan Yıldırım Çayırcı, Yaklaşık 8 aydır 11 öğrencimle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bugün de emeklerimizin karşılığını aldığımız sürecin sonuna geldik, çok gururluyuz. Aynı zamanda ülkemizi temsil eden tek devlet okulu olmanın büyük gururunu duyuyoruz. Astronotların yaşadığı sorunlara çözüm bulmak için araştırma yapan öğrencilerimle üniversitelerle işbirliği yaparak bir ilaç geliştirdik. Bundan sonraki süreçte bu ilacı dünyada kemik erimesini önlemeye yönelik bir ilaç formunda üretmek için deneysel çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Robotumuz ise Türkiye'den katılan takımlar arasından en az parçayla en iyi işi yapan robot seçildi. En iyi mekanik tasarım ödülünü ve en iyi takım çalışması ödülünü alarak buraya geldik diye konuştu.Projenin robot tasarlama kısmında görev alan Erdem Özbaykuş (15) ise, Bizim robotumuz tamamen kendi emeklerimizle ve yazılımlarımızla çalışıyor. Bize verilen uzayda yaşanabilecek sorunların çözümüne yönelik 14 görevden 10 tanesini yapıyor. Tasarımımızda lego parçalarını kullandık, okulumuzda bize tahsis edilen sınıfta çalıştık. Robotumuzda buton sensörü var, bunu neredeyse hiçbir takım kullanmıyor. Bu sensör ile robot herhangi bir duvara değdiği zaman hiza alıyor ve stabilitesi artıyor. Bu yarışmada bir başarı almak çok önemli ama bizim asıl hedefimiz eğlenip tadını çıkarmak dedi.'İLK DEFA KATILDIK, DÜNYA ÇAPINDA BAŞARI ELDE ETTİK'Devlet okullarının bu tarz turnuvalardaki başarılarını takdir ettiğini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise takımı kutlayarak, Biz müdürlük olarak İzmir Kalkınma Ajansı'nın (İZKA) da desteğini alarak ilk defa 22 takım ile bu yarışmaya katıldık. 22 devlet okulu olarak yarışmaya girdikten sonra Cihat Kora Anadolu Lisesi ciddi bir başarıya imza atarak İzmir'i ve Türkiye'yi temsil eden tek devlet okulu oldu. İzmir olarak ilk defa katılmış olmamıza rağmen dünya çapında bir başarı elde etmek bizi gururlandırdı dedi.