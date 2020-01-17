İzmir tuvalette ölü bulunan bebeğin 19 yaşındaki annesi, adliyede

Tuvalette ölü bulunan bebeğin 19 yaşındaki annesi, adliyede

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki, devlet hastanesinin tuvaletinde doğum yapıp, orada bırakıp kaçtığı bebeği ölü olarak bulan ve sonrasında polis tarafından tespit edilip, evinde gözaltına alınan 19 yaşındaki A.K. (Ayşe Kukmen), hastanedeki tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi.

Torbalı Devlet Hastanesi'ndeki kadınlar tuvaletinde, geçen 15 Ocak'ta saat 12.30 sıralarında, temizlik görevlileri tarafından bir bebek ölüsü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, kız bebeğin göbek bağının üzerinde olmasından yeni dünyaya geldiği belirlendi. Bebeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Bebeğin ölü mü doğduğu yoksa tuvalette doğum yapıldıktan sonra mı yaşamını yitirdiğinin otopsi raporundan sonra netlik kazanacağı bildirildi. Polis, olayın ardından hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden bebeğin, hastanenin tuvaletinde doğum yapan 19 yaşındaki A.K.'ye ait olduğu belirlendi. A.K., aynı gün akşam saatlerinde Torbalı'daki evinde gözaltına alındı. Nişanlı olduğu öğrenilen A.K., hijyenik olmayan ortamda doğum yaptığı için tedbir amacıyla Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. A.K. tedavisinin ardından bugün önce İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilip, ifadesine başvuruldu. A.K., ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA