İzmir Uçak Kazasında Ölen Pilot ve Öğrencisine Dna Testi Yapılacak

Uçak kazasında ölen pilot ve öğrencisine DNA testi yapılacak (2)
ÖRNEK ALDIĞI AĞABEYİ, CENAZESİYİ TESLİM ALDI Aydın Çıldır
Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen tek motorlu Cessna
172 tipi eğitim uçağında hayatını kaybeden Hamdi Yılmaz ve Merve Altun'un cenazeleri, otopsi ile DNA testinin yapılmasından sonra yakınlarınca teslim alındı. Eğitmen pilotun cenazesini oğlu Uğur Yılmaz
teslim aldı ancak bu anlarında onu babasının meslektaşları yalnız bırakmadı. Bu arada kazada can veren Merve Altun'un en büyük hayali pilot olan ağabeyi Bülent Altun
ile uçabilmekti. Cenazeyi alanlar arasında Bülent Altun da yer aldı. Bülent Altun, cenaze aracının önüne oturup taziyeleri kabul etti. Cenazeler ilk olarak Aydın Çıldır'daki uçuş eğitim merkezine götürüldü. Buradaki törenden sonra Hamdi Yılmaz'ın cenazesi memleketi Kayseri
'ye, Merve Altun'unki ise Afyon
'un Sultandağı
ilçesi Yakafenik Köyü'ne götürülecek.
Cessna,Çıldır,Pilot
21 Kasım 2018 Çarşamba 12:41