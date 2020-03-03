İzmir Ulaşım Hackathonu 6-7 Mart'ta

Amaç kentteki raylı ulaşım sistemi için yenilikçi fikirler üretirken kentin girişimcilik eko sistemini desteklemek ve ekonomik büyümeyi teşvik etmek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği etkinlik Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği İzmir Yenilik Merkezi'nin faaliyetleri kapsamında yapılacak. Havagazı Fabrikası'ndaki etkinliğin ev sahipliğini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İzmir Ticaret Odası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) üstlenecek. İzmir Metro A.Ş. etkinliğe açık veri desteği sağlayacak.

Maratona İzmir'de ulaşıma yön verecek çözümler üretmeyi hedefleyen yazılımcılar, mühendisler, tasarımcılar ve girişimciler 4-6 kişilik ekiplerle katılabilecek. Maraton bu alanlarda eğitim gören öğrencilere de açık olacak. Etkinliğin yarışma kısmı 24 saat sürecek.

Yenilikçi çözümler üretilecek

Danışmanların (mentör) desteğiyle yarışacak ekiplerdensürdürülebilirliği, sosyal faydayı ve erişilebilirliği ön plana çıkaracak fikir ve çözümler üretmeleri isteniyor. Ekiplerden beş vagonlu araçlar duraklara yaklaşırken yolculara hangi vagonda ne kadar boş yer olduğu en az maliyetle nasıl bildirilebileceği, makinist kontrolüyle yapılan frenlerde enerji tasarrufu nasıl sağlanabileceği, olası bir yangında duraklardan insanlar nasıl hızlı ve etkin biçimde tahliye edilebileceği, İzmir raylı ulaşım sistemlerinde sürdürülebilirlik ve erişilebilirliğin nasıl sağlanabileceği ve İzmir Metro A.Ş.'nin verilerinden hareketle raylı sisteme nasıl yenilikçi çözümlerin getirilebileceği konularında çözümler bekleniyor.

Maratonun sonunda tüm ekipler, ürettikleri fikirlerin ve projelerin sunumunu yapacak. Uzman isimlerden oluşan jürinin değerlendirmesiyle ilk üç ekip belirlenecek. Birinci ekibe 15 bin TL, ikinci ekibe 10 bin TL, üçüncü ekibe 5 bin TL ödül verilecek. Ödül törenini Mert Fırat ve Toprak Sergen sunacak.