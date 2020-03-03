İzmir Uluslararası Kukla Günleri Festivali'nde 2 romen tiyatrosunun ilk gösterimi

İstanbul "Dimitrie Cantemir" Romen Kültür Merkezi, 5 ile 22 Mart tarihleri arasında Türkiye'nin en büyük beşinci büyük şehri olan İzmir 'de gerçekleşecek XIV. İzmir Uluslararası Kukla Günleri'nde Romen tiyatrosunun varlığı, yönetmenler Carmen Elena Bulancea, Ruxandra Georgeta Lazarescu ve Iulian Cristian Bulancea'nın imzasını taşıyan "Fabula Crasa" adlı oyunu sunacak olan Baia Mare'deki Animo Puppet Studio Tiyatrosu ile devam ediyor. "Fabula Crasa", 21 ile 22 Mart'de Balçova Kipa ve Çiğli AVM olmak üzere dört gösteri için sahne alacak.

Beyaz Tavşan adlı tiyatro oyunu, sevimli bir tavşanın şaşırtıcı, anlamlarla dolu hikayesidir. İki aktrisin büyülü ellerinde can bulan oyun, çocuklu ailelere mükemmel, masal gibi anılar yaşatacak.

Bükreş Sanat Tiyatrosu, genç bir aktör olan George Constantinescu'nun inisiyatifinde doğan, sanat, insan ve topluluk tutkusundan esinlenerek, tanınmış sanatçılar tarafından desteklenen, yetenekli aktörlerle birlikte kurulan bağımsız bir tiyatro şirketidir. Tiyatro 2010 yılında, Bükreş, Braşov, Köstence, Sibiu, Iaşi gibi şehirlerin park ve kafelerinde sunduğu "Bir Bagajda Üç Gösteri" oyunu ile başladı. Daha sonra 2012 yıllında, o zamana kadar fabrika ve sağlıksız bir deponun olduğu bir alanı dönüştürerek kendi tiyatro gösteri salonunu kurdular. Bükreş Sanat Tiyatrosu, yedi yıldan beri tiyatro gösterileri düzenlemektedir, çeşitli tiyatro festivallerine ev sahipliği yapar, farklı tiyatro festivallerine katılır, tiyatro yoluyla kişisel gelişim dersleri düzenler, izleyicilerle farklı duygular, mutluluk ve heyecan yaşatıyor.

Bükreş Sanat Tiyatrosu, Tiyatro festivalinde Uluslararası Grand Prix kazanan Romanya'nın tek bağımsız tiyatrosudur. Rusya Yekaterinburg'da düzenlenen 2017 yılında düzenlenen Uluslararası Çağdaş Tiyatro Kolyada-Plays Festivali'nde,Vasili Sigarev'in „Hayali Ağrılar" gösterisi için en iyi performans dalında verilen Büyük Ödülüne laik görüldü.

Festivalde yer alan diğer Romen gösterisi Fabula Crasa, oyunun sonunda seyircilere küçük bir hayat dersi veren kısa bir hikayedir. Oyun, üç tanınmış masalın mizah uyarlamalarını içermektedir: "Kurbağa ve inek", "Ağustos böceği ve karınca", "Aslan adaleti".

Animo Puppets Studio, 2006 yılında Baia Mare'deki Kukla Tiyatrosu genç aktörleri olan Iulian Bulancea ve Carmen Ciobanu'nun kendi şovlarını yaratma ve gerçekleştirme arzusuyla kurulan bağımsız bir tiyatro şirketidir. Oyuncular ayrıca, tüm tiyatroseverler için kukla tiyatrosu kursları vermektedir. Animo Puppets Studio'nun sahne performansları "Zevk için...Tiyatro" sloganı altında düzenleniyor.

Kendi kaynaklarıyla finanse edilen Animo Puppets Studio, ulusal ve uluslararası festivallere katılmak üzere davet edildi, beğeni toplayan performanslarla Romen tiyatro sahnesinde önemli bir yer edinmeye başardı.

İstanbul "Dimitrie Cantemir" Romen Kültür Merkezi, her yıl "İzmir Uluslararası Kukla Günleri" festivalinin uluslararası sahnesinde Romanya'nın tüm coğrafi bölgelerinden çok sayıda kukla tiyatrosunun varlığını destekleme geleneğine sahip.

İstanbul Romen Kültür Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki büyük şehirlerde (Ankara, Izmir, Eski?ehir, Trabzon, Antalya vs.) düzenlenen çok sayıda izleyici ile tiyatro insanını çeken prestijli ve görünür uluslararası festivallerde Romen tiyatrolarının katılımını desteklemekte ve teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Festivalin son yıllarda artan görünürlüğünü göz önünde bulunduran İstanbul Romen Kültür Merkezi, İzmir'deki önemli kültürel operatörlerle işbirliğini sürdürmeyi devam etmektedir. Çok sayıda yerel ve uluslararası seyirci tarafından takip edilen prestijli, görünür ve son derece başarılı olan bu kamu festivallerine katılmak, Romen tiyatrosuna daha fazla görünürlük ve şöhret kazandıracağına inanıyoruz.

Fransa'nın Saranafil kentinde düzenlenen uluslararası tiyatro festivalinden sonra "İzmir Uluslararası Kukla Günleri" Festivali (https://www.izmirkuklagunleri.com/en), Avrupa'nın en önemli ikinci etkinliği olduğunu bilinmektedir. Festivalde, tiyatro gösterilerinin yanı sıra; atölyeler, sergiler, tematik konferanslar, kukla karnavalı, okullar arası kukla tiyatrosu yarışmaları da düzenlenmektedir.

İzmir'de düzenlenen festival, Romen tiyatro sanatçılarını Türkiye'deki profesyonel tiyatro sanatçıları ve tiyatro kurumlarıyla bağlantılar kurmaları için önemli bir imkan sunmanın yanı sıra, Romen ve yabancı tiyatrolar arasında yeni bağlantılar kurmak ve iki uluslararası tiyatro festivalinin organizatörleri arasında deneyim alışverişini kolaylaştırmak için iyi bir fırsat sayılmaktadır.

Festivalin ana organizatörü olan Selçuk Dinçer, İstanbul Romen Kültür Merkezi'nin desteğiyle, Romanya'da düzenlenen çeşitli uluslararası kukla tiyatro festivallerine birkaç kez katılarak, Romen Tiyatro gösterilerini izleme ve 2019 ile 2020 yıllarında gerçekleşen İzmir Uluslararası Kukla Festivali'ne katılacak Romen tiyatro şirketlerini davet etme fırsatı buldu.