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İzmir uluslararası uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

İzmir'de Arjantin'den kargo içerisinde iş makinesi parçasına gizlenmiş olarak gönderilen 7 kilo kokain ele geçirildi.

13.10.2019 13:04
İzmir'de Arjantin'den kargo içerisinde iş makinesi parçasına gizlenmiş olarak gönderilen 7 kilo kokain ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Arjantin'den kargoyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takip sonucunda Arjantin'den iş makinesi parçası olarak gönderilen ve İstanbul aktarmalı olarak İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen kargoyu almak isteyen iki şüpheli gözaltına alındı. Kargoyu açan ekipler iş makinesi parçasına gizlenmiş 7 kilo eroin buldu. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir uluslararası uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Güncel

Kaynak: DHA

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