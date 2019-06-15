İZMİR Ünlü futbolcular Çeşme'de 2 saatte 5 bin lira harcadı

Ünlü futbolcular Çeşme
'de 2 saatte 5 bin lira harcadıİzmir
'in Çeşme ilçesine tatile gelen ünlü milli futbolcular Cengiz Ünder
ile Çağlar Söyüncü, bir eğlence mekanında eğlendi. Ünlü futbolcuların, 2 saatlik eğlence sonunda 5 bin liralık hesap ödedikleri öğrenildi.İtalya
Seri A takımlarından Roma
'nın yıldızı Cengiz Ünder ile İngiltere
Premier Lig takımlarından Leicester City FC
'nin yıldız oyuncusu Çağlar Söyüncü, tatil için Çeşme'yi seçen futbolcular kervanına katıldı. Geçen salı günü oynanan milli maçın ardından ünlü futbolcular, soluğu Çeşme'de aldı. Alaçatı
Köyiçi'ndeki bir eğlence mekanına ayrı ayrı gelen futbolcular, 2 saat işletmede kaldı. 01.30 sıralarında mekandan ayrılan ünlü futbolcuların, 5 bin lira hesap ödediği öğrenildi. Çıkışta hızlı adımlarla yürüyen Ünder ve Söyüncü, soruları yanıtsız bıraktı. DHA
muhabirinin Görüş alabilir miyiz yönündeki sorusuna Söyüncü Ağabey iyi akşamlar, kendinize iyi bakın. Daha buradayız yanıtını verdi. Ünder ise kendisine gül satmaya çalışanların arasından sessizce geçerek, otoparka aracının yanına gitti.