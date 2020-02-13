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İzmir ünlü yönetmen çağan ırmak'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın annesi son yolculuğuna uğurlandıİZMİRLİ ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın annesi Nurhal Irmak, koah hastalığı sebebiyle 79 yaşında yaşamını yitirdi.

13.02.2020 18:04 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:07
Ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
İZMİRLİ ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın annesi Nurhal Irmak, koah hastalığı sebebiyle 79 yaşında yaşamını yitirdi. Uzun yıllardır 'in Seferihisar ilçesinde yaşayan Irmak, yakınları ve sevdikleri tarafından gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
İzmirli ünlü yönetmen Çağan Irmak'ın annesi Nuhal Irmak, uzun yıllardır yaşadığı İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşamını yitirdi. hastalığı sebebiyle tedavi gördüğü öğrenilen Irmak, hastaneden taburcu oldu ve oğlu Çağan Irmak'ın dün kendisini ziyaretinden sonra, sabaha karşı evinde vefat etti. Nurhal Irmak'ın Seferihisar Ulu Camii'nde düzenlenen cenaze törenine oğlu Çağan Irmak, kızı Nihan Kılıç, ailesi, yakınları ve sevdikleri katıldı. Gözyaşları içinde sevdikleri tarafından son yolculuğuna uğurlanan Irmak'ın tabutunun üzerine kırmızı yazma ve çiçek bırakıldı.
Nuhal Irmak'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Seferihisar Mezarlığı'na defnedildi.
İzmir ünlü yönetmen çağan ırmak'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

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Kaynak: DHA


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