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İzmir urla'da orman yangını

Urla'da orman yangınıİZMİR'in Urla ilçesinde ormanlık alanda, yangın çıktı.

07.09.2019 19:00
Urla'da orman yangını
İZMİR'in Urla ilçesinde ormanlık alanda, yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Urla'nın Azmak Koyu yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 16.30 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevre sakinleri, orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 helikopterle havadan, 24 arazöz ve orman işçileri ile karadan söndürme çalışmalarına başlandı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.
Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)-
İzmir urla'da orman yangını

İzmir, Urla, Güncel

Kaynak: DHA

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