İzmir Urla'da orman yangını

İzmir Urla'da orman yangını (2)2 HEKTARLIK ALANDA ETKİLİ OLDUDemircili mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahalenin ardından, tamamen kontrol altına alındı.

01.07.2020 16:47 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:37
İzmir Urla'da orman yangını (2)
2 HEKTARLIK ALANDA ETKİLİ OLDU
Demircili mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahalenin ardından, tamamen kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, alevlerden yaklaşık 2 hektarlık alanın etkilendiği öğrenildi.
UKRAYNA UÇAĞI ETKİLİ OLDU
Yangının kısa sürede kontrol altına alınmasında, Ukrayna'dan kiralanan, 11 ton su taşıma kapasiteli, amfibi 'BE 200 ES' tipi yangın söndürme uçağı etkili oldu. Geçen 17 Haziran'da, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de 2'nci pilotluğunu yaparak test ettiği uçak, yangındaki başarısıyla takdir topladı. İzmir Urla’da orman yangını

Kaynak: DHA

Etiketler: Demircili, İzmir, Urla, Güncel, Haber
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