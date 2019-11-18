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İzmir usta tiyatrocu için tören düzenlenecek

Usta tiyatrocu için tören düzenlenecekİzmir Çiğli ilçesinde, kaldığı yaşlı ve bakımevinde yaşamını yitiren usta tiyatrocu 92 yaşındaki Jale Birsel için yarın, Konak Sahne'de tören düzenlenecek.

18.11.2019 16:41 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:44
Usta tiyatrocu için tören düzenlenecek
ilçesinde, kaldığı yaşlı ve bakımevinde yaşamını yitiren usta tiyatrocu 92 yaşındaki Jale Birsel için yarın, Sahne'de tören düzenlenecek.
Uzun yıllar seyircilerin alkış ve beğenisini toplayan usta oyuncu Jale Birsel, geçtiğimiz ay yakalandığı zatürreden dolayı 92 yaşında yaşama gözlerini yumdu. İzmir Çiğli'de kaldığı yaşlı ve bakımevinde dün akşam saatlerinde yaşama veda eden tiyatrocu için yarın saat 13.00'da Konak Sahne'de tören düzenlenecek. Törenin ardından Birsel'in cenazesi ikindi vaktinde Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde kılınacak namazın ardından Doğançay Mezarlığı'na defnedilecek. Dün hayatını kaybeden bir diğer usta tiyatrocu Yıldız Kenter'le konservatuardan sınıf arkadaşı olan Birsel, arkadaşıyla birlikte aynı gün son yolculuğuna uğurlanacak.
İzmir usta tiyatrocu için tören düzenlenecek

Konak, Çiğli, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA


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