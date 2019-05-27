27.05.2019 15:38
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İZMİR ÜVEY BABAYA, MİNİK ABDÜLKADİR'İ DÖVEREK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA GÖZALTI

İzmir'de, annesi Ayşe T. tarafından üvey babasının dövmesiyle hayatını kaybettiği öne sürülen 3 yaşındaki Abdülkadir Doğan için Basmane Çorakkapı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İzmir'de, annesi Ayşe T. tarafından üvey babasının dövmesiyle hayatını kaybettiği öne sürülen 3 yaşındaki Abdülkadir Doğan için Basmane Çorakkapı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınları, Abdülkadir Doğan'ın minik tabutu önünde uzun süre gözyaşı döktü. Öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ve helallik alınmasının ardından cemaat tarafından araca konulan cenaze, Uzundere TOKİ Mezarlığı'na defnedildi. Öte yandan, olay sonrasında gözaltına alınan üvey baba Bilal T.?nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. İZMİR ÜVEY BABAYA, MİNİK ABDÜLKADİR'İ DÖVEREK ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA GÖZALTI İzmir, Güncel
Kaynak: DHA