27.05.2019 17:20
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İZMİR Üvey babaya, minik Abdülkadir'i döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltı

Üvey babaya, minik Abdülkadir'i döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltı (3)İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDIİzmir'de, üvey oğlu Abdülkadir Doğan'ı döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve ilk etapta suçunu kabul etmeyip, "Motosiklet çarptı" diyen Bilal T.'nin daha sonra itiraf ettiği belirtildi.

Üvey babaya, minik Abdülkadir'i döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltı (3)
İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI
İzmir'de, üvey oğlu Abdülkadir Doğan'ı döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve ilk etapta suçunu kabul etmeyip, "Motosiklet çarptı" diyen Bilal T.'nin daha sonra itiraf ettiği belirtildi. Minik Abdülkadir'i darp ettiğini kabul eden ve motosikletin çarpmadığını söyleyen Bilal T., bugün öğleden sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öte yandan, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside minik Abdülkadir'in vücudunda, sigara yanığına benzer izlere de rastlandığı öğrenildi. İZMİR Üvey babaya, minik Abdülkadir'i döverek öldürdüğü iddiasıyla gözaltı Motosiklet, İzmir, Güncel
Kaynak: DHA