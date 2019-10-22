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İzmir üvey kardeşini pompalı tüfekle vuran şüpheli yakalandı

Üvey kardeşini pompalı tüfekle vuran şüpheli yakalandı (3)TOPRAĞA VERİLDİİzmir'in Karabağlar ilçesinde, üvey ağabeyi tarafından pompalı tüfekle vurulan ve ağır yaralı olarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ali Ekber Aslan (40) için Limontepe Ömerül Faruk Camii'nde cenaze namazı kılındı.

22.10.2019 17:47
Üvey kardeşini pompalı tüfekle vuran şüpheli yakalandı (3)
TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, üvey ağabeyi tarafından pompalı tüfekle vurulan ve ağır yaralı olarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ali Ekber Aslan (40) için Limontepe Ömerül Faruk Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Ali Ekber Aslan'ın annesi Rabia Turgut ve yakınları katıldı. Anne Turgut, oğlunun tabutunun başında uzun süre gözyaşı döktü. İkindi vakti kılınan namazın ardından Ali Ekber Aslan'ın cenazesi, götürüldüğü Urla Kuşçular Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İzmir üvey kardeşini pompalı tüfekle vuran şüpheli yakalandı

Ali Ekber, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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