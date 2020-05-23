İZMİR UZMANINDAN 'BAYRAM ATMOSFERİNİ ÇOCUKLARINIZLA BİRLİKTE YARATIN' ÖNERİSİ

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda ülke genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı bayramı evlerinde çocuklarıyla geçirecek aileler için önerilerini sıralayan Uzman Pedagog ve Aile Danışmanı Sedat Baş, ailelerin çocuklarıyla...

23.05.2020 09:14 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:20
KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele kapsamında arefe günü ve Ramazan Bayramı'nda ülke genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı bayramı evlerinde çocuklarıyla geçirecek aileler için önerilerini sıralayan Uzman Pedagog ve Aile Danışmanı Sedat Baş, ailelerin çocuklarıyla birlikte bayram atmosferini yaratabileceklerini kaydetti.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre 23-26 Mayıs tarihleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Vatandaşlar, bu sene Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirecek. Uzman Pedagog ve Aile Danışmanı Sedat Baş, bayramı evlerinde geçirecek ailelerin, bayram geleneğini sürdürebilmeleri için neler yapabileceklerini anlattı. Bayram ritüellerinin dışarı çıkmadan da yapılabileceğini belirten Baş, "Hayatımızda ilk kez karşılaştığımız bir durum olduğu için aileler ve çocuklar bu bayramda zorlanacaktır. Ancak her şey ailelerde bitiyor. Aileler, dışarı çıkmadan da bu bayramı heyecanlı bir şekilde kutlayabilir. Örneğin yeni giysiler giyebilirler, sabah erkenden kalkıp birlikte kahvaltı edebilirler, camiye gidenler varsa evde ailecek bayram namazını kılabilirler. Bu gibi ritüelleri dışarı çıkmadan da yapabiliriz" dedi.
'BAYRAM ATMOSFERİNİ AİLELER ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE YARATACAK'
Bayram atmosferinin yaşatılabilmesinin, aile büyüklerinin tutumuna bağlı olduğunu aktaran Baş, "Bu bayram atmosferini yine aileler çocuklarıyla birlikte yaratacak. Mesela kimse gelmeyecek ama benim annem de tatlı yapıyor. Bu şekilde tatlı hazırlıkları yapılıp şekerler alınabilir. Genelde insanlar apartmanlarda ya da komşularıyla yakın olan alanlarda yaşıyor. Bunu da fırsata çevirebilirler. Balkondan sepet uzatıp şekerlerini ya da harçlıklarını çocuklara verebilirler. Çocuklar için bayram demek harçlık ve şeker demek. Hepsi bunun hayalini kurup biriktirdikleri parayla bir şeyler almaya çalışıyorlar. Bu atmosferin bozulmaması için harçlık ve şeker vermeyi de ihmal etmemeliyiz" diye konuştu.
'ZİYARETLERİN YÜZ YÜZE YAPILAMAMASI BAYRAMLAŞMAYA ENGEL DEĞİL'
Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yapılamayacak olan aile ziyaretlerinin bayramlaşmaya engel olmadığını söyleyen Baş, online görüşmeler ile de bayramlaşılabileceğini belirterek, "Malum dijital dünyada yaşıyoruz her zaman görüntülü görüşme yapabiliyoruz. Çocuklarda büyükleri ile bu şekilde konuşup bayramlarını kutlayabilirler. Bu geleneği kaybetmememiz adına aileler ellerinden gelen her şeyi yapmalıdır. Ben çok sıkılacaklarını şahsen düşünmüyorum. Bunu keyifli bir hale dönüştürebilirler. Aile ziyaretlerinin yüz yüze yapılamaması bayramlaşmaya engel değil. Tam aksine bunu daha zevkli hale getirebilirler. Bu şekilde çocuklar bayram geleneğini unutmamış olur" ifadelerini kullandı.
'BAYRAMDA EKRANDAN EKRANA KOŞMAYALIM'
Ramazan Bayramı'nda tablet, telefon ve bilgisayarla çok fazla vakit geçirilmemesi gerektiğini ifade eden Baş, şöyle konuştu:
"Çocuklarımıza model olalım. Bayramda ekrandan ekrana koşmayalım. Evde oynayabileceğimiz birçok oyun var. Sohbet edilebilir, eski bayramlar yad edilebilir, eski fotoğraflara bakılarak eskiden bayramların nasıl olduğu çocuklara anlatılabilir. Zaten jenerasyonlar arasında bir uçurum var. En azından bunu aza indirgemek için aileler, çocuklarına geçmişte bayramların nasıl kutlandığını anlatabilir."
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
İZMİR UZMANINDAN ’BAYRAM ATMOSFERİNİ ÇOCUKLARINIZLA BİRLİKTE YARATIN’ ÖNERİSİ

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı, arefe günü, Güncel, Haber

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