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İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden gıda yardımı

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden gıda yardımıİZMİR Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı sürdürülüyor.

21.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:11
İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden gıda yardımı
İZMİR Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı sürdürülüyor. Temel gıdaların bulunduğu yardım kolileri, İzmir ve Manisa 'daki 462 ihtiyaç sahibi aileye teslim edildi.
İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından İzmir ve Manisa'daki 462 ihtiyaç sahibi ailenin yaşadığı mahallelere dağıtıma çıkarılan ekipler, hazırlanan gıda paket ve poşetlerini teslim etti. Makarna, mercimek, pirinç, çay, şeker, kuru üzüm ve yağ gibi temel gıdaların bulunduğu kolileri alan ihtiyaç sahibi aileler de Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün zor günlerinde kendilerine verdiği destek için teşekkür etti.
İzmir Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, gıda ve maaş yardımlarının sadece ramazan ayında ve salgın hastalık döneminde değil her ay yapıldığını belirterek, şunları söyledi
İzmir Bölge Müdürlüğü olarak her ay İzmir ve Manisa'da bulunan 462 aileye kuru gıda yardımında bulunuyoruz. Şunun altını çizmek istiyorum; biz bu kuru gıda yardımlarını yalnızca ramazan ayına özel olarak yapmıyoruz. Bütün yıl ve her ay yardıma muhtaç insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Gücümüzün yettiği kadar dokunuş yapmaya çalışıyoruz. Günümüzdeki salgın hastalıktan dolayı sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın da yanında olmaya çalışıyoruz. Toplamda ihtiyaç sahibi 150 ailemize de her ay 915 lira maaş vermekteyiz. Öğrenci bursları da veriyoruz. Kurulu vakıfların vakıf şartlarında yazılı olan şartları İzmir Bölge Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak yerine getirmekteyiz.
Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün gıda yardımında bulunduğu ihtiyaç sahiplerinden Ayşe Eroğlu ise Her ay yardım geliyor. Allah onlardan razı olsun. Her zaman gelip destek oluyorlar ve yardımlar da bulunuyorlar diye konuştu. İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden gıda yardımı

Kaynak: DHA

Etiketler: Manisa, İzmir, Güncel
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