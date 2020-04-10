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İzmir Valiliği'nden 'sosyal yardım' açıklaması: Yalan haberlere itibar etmeyiniz

İZMİR Valiliği, son günlerde sosyal platformlar üzerinden valilik ve kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı Birimlerinin sosyal yardım yaptığı, 'www.acikkapi.gov.tr' sitesi üzerinden başvuru yapılması gerektiği yönündeki paylaşımların asılsız olduğunu açıkladı.

10.04.2020 01:07 | Son Güncelleme: 10.04.2020 01:07
İzmir Valiliği'nden 'sosyal yardım' açıklaması: Yalan haberlere itibar etmeyiniz

İZMİR Valiliği, son günlerde sosyal platformlar üzerinden valilik ve kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı Birimlerinin sosyal yardım yaptığı, 'www.acikkapi.gov.tr' sitesi üzerinden başvuru yapılması gerektiği yönündeki paylaşımların asılsız olduğunu açıkladı.

Sosyal platformlar üzerinden 'İçişleri Bakanlığı emekli ve 1000 TL yardım alan vatandaşlar hariç geri kalan vatandaşlara, sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400 TL ve çocuklar için 100 TL bayram harçlığı verecek. www.acikkapi.gov.tr adresinden başvuru yapmanız gerekiyor. Hizmet başlığına "Valilik Hizmetleri" hizmet alt başlığına "Diğer", açıklama kısmına "para yardımı" yazıp başvuru yapabilirsiniz.' gibi yapılan paylaşımların asılsız olduğunu duyurdu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İzmir Valiliği, şu ifadelere yer verdi:  "Son günlerde bazı sosyal medya hesapları ve sosyal iletişim platformları üzerinden kasıtlı ve asılsız şekilde Valilik ve Kaymakamlıklarımızda bulunan Açık Kapı Birimleri üzerinden sosyal yardım dağıtıldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır.  İçişleri Bakanlığınca 2017 yılında kurgulanan ve etaplar halinde yaygınlaştırılarak bugün itibariyle 81 il Valiliğinde ve 161 ilçe Kaymakamlığında faaliyete geçirilen Açık Kapı birimlerinin temel görevi; Valilikler ve Kaymakamlıklar aracılığıyla sunulan kamusal hizmetlerle ilgili gerekli danışma ve yönlendirmeyi gerçekleştirmektir. Valilik ve Kaymakamlıklardaki bürolara doğrudan ya da dijital ortamda (web sitesi veya e-devlet üzerinden) başvuru yapılabilen Açık Kapı birimlerinin yardım dağıtmak, sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi bir görevi kesinlikle bulunmamaktadır. Devletimizin, Koronavirüs salgını ile yoğun şekilde mücadele eden kurumlarının iş yükünü yönetilemez noktaya getirmeyi amaçladığı belli olan bu tür kötü niyetli paylaşımlarla dezenformasyona neden olanlar, koronavirüs salgını yönetiminde elde edilen başarıya ve uygulanan tedbirler çerçevesinde oluşan sosyal izolasyona zarar vermektedir. Sosyal medyada ve iletişim gruplarında bu şekilde asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında siber suçlarla mücadele birimlerimiz gerekli takibi yapmakta olup, yapılacak tespitler üzerine gerekli suç duyurularında bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Kaynak: DHA

Etiketler: İzmir Valiliği, Güncel
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