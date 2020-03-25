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İzmir Valiliği, ölen hastanın karantina poşetiyle defnedildiği iddialarını yalanladı Açıklaması

İzmir Valiliği, hastanede vefat eden bir hastanın karantina poşetiyle defnedildiğine ilişkin çeşitli basın ve yayın kuruluşlarında yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

25.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:44
İzmir Valiliği, ölen hastanın karantina poşetiyle defnedildiği iddialarını yalanladı Açıklaması
İzmir Valiliği, hastanede vefat eden bir hastanın karantina poşetiyle defnedildiğine ilişkin çeşitli basın ve yayın kuruluşlarında yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, M.D isimli hastanın vefatının ardından yapılan incelemede, 4 ay öncesinde kalp krizi geçirdiği, anjiyo sonrası stant takıldığı ve 4 aydır dönem dönem entübe şeklinde yaşamını sürdürdüğü belirtildi.
Hastanın dış bir merkezden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Yoğun Bakım Servisine getirilip 5 gün boyunca takip edildiği bildirilen açıklamada, hastaya 21 Mart'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığı ve sonucun negatif çıktığı aktarıldı.
Hastanın 24 Mart'ta kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle vefat ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hastanın vefatı normal ölüm olarak değerlendirildi. Bu durum var olan raporlarda mevcuttur. Ayrıca vefat eden hasta iddia edildiği şekilde defnedilmemiş, yıkanarak ve kefenlenerek Doğançay Mezarlığına defnedilmiştir. Ülkemizin yeni tip koronavirüs salgını ile canla başla mücadele ettiği bir dönemde kamuoyunda asılsız bu ve benzeri iddialarla algı oluşturmak isteyen kişilere itibar edilmeyerek resmi yetkililerinin açıklamaların dikkate alınması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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Kaynak: AA

Etiketler: İzmir Valiliği, Kalp Krizi, 21 Mart, İzmir, Güncel

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