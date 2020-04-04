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İzmir Valiliği: "Terhis olan bedelli askerlerin ilden ayrılmasında sakınca yoktur"

İzmir Valiliği, bedelli askerlik yapanların terhislerinin ardından kentten ayrılmalarında herhangi bir sakınca bulunmadığını bildirdi.

04.04.2020 18:14 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:14
İzmir Valiliği:
İzmir Valiliği, bedelli askerlik yapanların terhislerinin ardından kentten ayrılmalarında herhangi bir sakınca bulunmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde zorunlu kamu hizmeti nedeninin parçası durumundaki bedelli askerlik görevinin ifası nedeniyle bulunan ve terhis olması durumunda bulundukları ilde ikametleri olmaması nedeniyle kalamayacak olanların, ilimizden ayrılmalarında bir sakınca yoktur." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, İzmir'de de toplu ulaşım seferlerinin iptal edildiği hatılatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu vatandaşlarımızı özel araç ile almak için gelecek bir kişinin, kendi ilinden ayrılmasına, bedelliden terhis olanın bulunduğu ile girmesine en kısa sürede geldikleri ile dönmeleri kaydıyla izin verilecektir."

Kaynak: AA

Etiketler: İzmir Valiliği, bedelli, İzmir, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İzmir Valiliği: 'Terhis olan bedelli askerlerin ilden ayrılmasında sakınca yoktur' - Haberler

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