Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İzmir Valiliğinden 'karantina poşetiyle defin' iddialarına yalanlama - Haberler

İzmir Valiliğinden "karantina poşetiyle defin" iddialarına yalanlama

İzmir'de korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen bir vatandaşın karantina poşetiyle defnedildiği iddiaları üzerine açıklama yapan İzmir Valiliği, hayatını kaybeden vatandaşın test sonuçlarının negatif olduğunu, yıkanarak ve kefenlenerek defnedildiğini duyurdu.

25.03.2020 16:19 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:19
İzmir Valiliğinden
İzmir 'de korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen bir vatandaşın karantina poşetiyle defnedildiği iddiaları üzerine açıklama yapan İzmir Valiliği, hayatını kaybeden vatandaşın test sonuçlarının negatif olduğunu, yıkanarak ve kefenlenerek defnedildiğini duyurdu.

İzmir Valiliği, bir vatandaşın korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve bu nedenle karantina poşetiyle defnedildiği yönündeki iddialar nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

M.D. isimli hastanın 4 ay önce kalp krizi geçirdiği ve kalp anjiyosu sonucunda stant takıldığı, 4 aydır da dönem dönem entübe şeklinde olduğu ifade edilen açıklamada, "Hastanın dış bir merkezden İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü, 5 gün boyunca yoğun bakımda takip edilen hastaya 21 Mart 2020 tarihinde Covid-19 testi yapıldığı ve test sonucunun negatif olarak çıktığı belirlenmiştir. Hastanın 24 Mart 2020 tarihinde kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle vefat ettiği, bunun üzerine normal ölüm olarak değerlendirildiği var olan raporlarda mevcuttur" denildi.

Vefat eden hastanın iddia edildiği şekilde defnedilmediği de belirtilen açıklamada, "Vefat eden vatandaş yıkanılarak ve kefenlenerek Doğançay Mezarlığı'na defnedilmiştir. Ülkemizin yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile canla başla mücadele ettiği bir dönemde kamuoyunda asılsız bu ve benzeri iddialarla algı oluşturmak isteyen kişilere itibar edilmeyerek resmi yetkililerinin açıklamaların dikkate alınması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - İZMİR
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: İzmir Valiliği, İzmir, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Haberler
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti Haberler
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti
ABD’de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı Haberler
ABD'de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı
İstanbul’da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat Haberler
İstanbul'da korona günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günlere dikkat
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti Haberler
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı Haberler
Kadın doktoru darbedip tutuklanan genç kızın ilk ifadesi ortaya çıktı
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi Haberler
Siirtli amca, memleketinin lezzetini isteyince ekipler hemen getirdi
Bu görüntüler turizm cenneti ilimizden! Yasaklar durduramadı Haberler
Bu görüntüler turizm cenneti ilimizden! Yasaklar durduramadı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:36: Gümüşhane'de sağlık çalışanlarına enerji deposu pestil herlesi ikram edildi - Haber 17:36: TSK M4 kara yolunda devriye gerçekleştirdi - Haber 17:36: İzmir'de 20 bin 350 sertifikasız maske ele geçirildi - Haber 17:36: Cadde ve sokaklara 'covid-19' temizliği - Haber 17:36: Adana'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin dava - Haber 17:20: Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi - Ekonomi 17:00: ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi - Haber 16:54: Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haber 16:27: Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı - Haber 16:16: Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım - Haber 16:13: Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu - Haber