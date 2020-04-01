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İzmir Valiliğinden koronavirüs tedbirleri açıklaması

İzmir Valiliği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan kararlara yönelik açıklama yaptı.

01.04.2020 16:42 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:42
İzmir Valiliğinden koronavirüs tedbirleri açıklaması
İzmir Valiliği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan kararlara yönelik açıklama yaptı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Erol Ayyıldız başkanlığında toplanan il idare kurulu toplantısında alınan kararlar çerçevesinde salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkması yasak olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bağlı oldukları aile hekimleri haftada 3 defa aranacak, bu vatandaşların reçete işlemlerini ise Vefa Destek Grupları yapacak.
Mahalle, semt pazar yerleri ile ilgili olarak belediyeler gerekli önlemleri alacak, pazarın toplanacağı gün alana belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanların demir bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılarak, kontrolsüz giriş-çıkışlar engellenecek.
Pazar yeri alanlarında sergi, tezgah veya tahtalar araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirilecek. Pazar alanına içerdeki esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınacak.
Esnaf odalarınca müteahhitlerle görüşülüp inşaat işinde çalışan işçilerin İzmir'de kalması sağlanacak.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla ihtiyaç analizi çıkartılması ve 65 yaş üstü ve kronik hastalara gerekli tarıma dönük araç yardımı yapılması sağlanacak.
Asker terhislerinde ve sevklerinde mülki idare amir koordinesi yapılarak otogarlarda ve havalimanında yoğunluk oluşmaması sağlanacak.
PTT ve bankaların önünde oluşan uzun kuyruklarda Covid-19 (Koronavirüs) salgını kapsamında alınacak tedbire yönelik olarak sosyal mesafenin sağlanması, bu emrin uygulanması için Valilikçe bankalara yazı yazılacak.
Evde kalan ihtiyaç sahibi vatandaşların telefon ve elektronik ortamda yaptıkları başvuruların önceliklendirilerek yardımların yapılması, bu suretle evde kalınmasının özendirilmesi sağlanacak.
Sosyal izolasyonu artırmak ve virüs yayılımını azaltmak amacıyla özellikle hafta sonları olmak üzere tüm vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanları gibi sosyal alanlarda; piknik yapması, balık tutması, spor ve yürüyüş gibi faaliyetler yapmaları yasaklanmış olup gerekli denetimler kolluk kuvvetleri ve belediye zabıtası tarafından yürütülecektir.
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Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
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