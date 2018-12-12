İzmir Valiliğinden Metruk Araçlarla İlgili Çok Önemli Karar

İzmir Valiliği
, çevre kirliliği ve genel asayiş açısından risk oluşturan metruk araçlar hakkında açıklama yaparak, bu tip araçların alınan kararla kaldırılacağı, kaldırmayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağını bildirdi.
İzmir Valiliği, zaman zaman İzmir'in bazı noktalarında görülebilen metruk araçlarla ilgili açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, kullanılmayan araçların ve bunların bütünü oluşturan parçaların; çevre kirliği, genel asayiş ve terör eylemleri gibi durumlar açısından risk oluşturduğunu bildirdi. Bu araçların alınan kararla kolluk kuvvetler tarafından kaldırılacağı ve ruhsat sahiplerine araçların kaldırılması için adreslerine tebligatlar gönderileceği belirtildi. Kaldırmayanlar hakkında Kabahatler Kanunun ilgili maddesi gereğince cezai işlem uygulanacağının dikkat çekildiği açıklama şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz sınırları içerisinde herhangi bir nedenle cadde, sokak ve boş arazilerde atıl vaziyetteki bırakılmış, kullanılmayan araçlar ve bunların bütünü oluşturan parçalar; çevre kirliği, genel asayiş ve terör eylemleri gibi durumlar açısından risk oluşturmaktadır. Bu sebeple; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ve 66. maddeleri, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41/6, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Yönetmenliği 4/D ve Belediye ve Zabıta
Yönetmenliği 10,11 maddeleri gereğince bu tip araçlar, kolluk tarafından işlem yapılarak valilik Kararı ile kaldırılacaktır. Alınan karar kapsamında atıl bulunan araçların ruhsat sahiplerine bu araçları bulundukları yerden kaldırmaları için tebligat yapılacaktır. Gönderilen tebligat doğrultusunda araçlarını kaldırmayan ruhsat sahiplerine Kabahatler Kanunun ilgili maddesince işlem yapılacak ve araçları kaldırılacaktır. Ruhsat sahibi bilinmeyen araçlar ise kolluk tarafından kaldırılacaktır. Kara ve deniz sınırları içinde atıl bulunan bu tip araçların kaldırılması ile başta asayiş ve terör riski taşıyabilecek durumlar olmak üzere kent estetiği ve çevre kirliliğinin önüne geçilecektir." - İZMİR
İzmir Valiliği,İzmir
12 Aralık 2018 Çarşamba 13:40