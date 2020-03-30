Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İzmir Valiliğinden 'Seyahat İzin Belgesi' açıklaması

İzmir Valiliği, uçak ve otobüs ile şehirlerarası yolculukların sınırlandırılmasıyla ilgili seyahat edecek yolucuların Seyahat İzin Belgesi almaları gerektiğini belirtti.

30.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:32
İzmir Valiliğinden 'Seyahat İzin Belgesi' açıklaması
İzmir Valiliği, uçak ve otobüs ile şehirlerarası yolculukların sınırlandırılmasıyla ilgili seyahat edecek yolucuların Seyahat İzin Belgesi almaları gerektiğini belirtti.
Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği ek genelgeyle koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemesi amacıyla alınan şehirlerarası yolculukların sınırlandırıldığı anımsatıldı.
İzmir Valiliğince alınan kararlarla 28 Mart tarihinden itibarıyla uçak ve otobüsle şehirlerarası yolculukların sınırlandırıldığının ifade edildiği açıklamada şunlar kaydedildi:
"Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olan, son 15 gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlarımızın yolculukları izne tabi olup şehirlerarası otobüsle yolculuk yapmak isteyenler ilçelerimizde bulunan seyahat izin kuruluna müracaat edecekler. Uçakla yolculuk yapmak isteyenler ise havaalanında bu amaçla oluşturulan seyahat izin başvuru masaları, Alo 199 Çağrı Merkezi ve İçişleri Bakanlığı E-başvuru sistemi üzerinden Seyahat İzin Belgesi alabileceklerdir."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: İzmir Valiliği, İzmir, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››İzmir Valiliğinden 'Seyahat İzin Belgesi' açıklaması - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantina altında Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantina altında
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, ’Salgın ne zaman bitecek?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak Haberler
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Ulusa sesleniş konuşması yapacak
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi Haberler
3 kamu bankasından geliri 5 bin liranın altında olanlara kredi müjdesi
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı Haberler
Eleştirilerin odağındaki Sofuoğlu, son hareketiyle takdir topladı
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak Haberler
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi Haberler
Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi
İmamoğlu, İETT’deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete Haberler
İmamoğlu, İETT'deki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete

Son Dakika Güncel Haberleri

15:28: Ankara'da şehir içi otobüste fazla yolcu taşınmasına tepki - Haber 15:28: İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLER - Haber 15:28: Mikrobiyoloji uzmanlarından koronavirüsle ilgili bilgilendirme için yeni internet sitesi - Haber 15:28: İçişleri Bakanlığı: "39 yerleşim yerinde karantina uygulanmaktadır" - Haber 15:27: Ahlat'ta dolu etkili oldu - Haber 15:15: Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı - Haber 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak - Haber 14:59: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi - Haber 14:09: Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı - Haber 12:46: Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi - Haber