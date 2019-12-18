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İzmir Valiliğinden Urla Belediyesine görevlendirme hakkında açıklama

İzmir Valiliği, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yerine Urla Kaymakamı Önder Can'ın Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu.

18.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:38İzmir Valiliğinden Urla Belediyesine görevlendirme hakkında açıklama
Valiliği, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un yerine Urla Kaymakamı Önder Can'ın Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu.

Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine konulmuştu. İzmir Valiliğinden ise Urla Belediyesine yönelik görevlendirme hakkında açıklama geldi.

Valilik açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan yürütülen soruşturması kapsamında İzmir 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 16 Aralık 2019 tarih ve 2019/1092 sorgu sayılı kararı ile tutuklandığından Anayasanın 127 nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 17 Aralık 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46 ncı maddesi kapsamında Urla Kaymakamı Önder Can Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir." - İZMİR

İzmir, Urla, Güncel

Kaynak: İHA

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