İzmir Valiliğine atanan Köşger veda ziyaretinde

Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile İzmir Valiliğine atanan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, "3 yıl çok hızlı geçti.

16.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:53
Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile İzmir Valiliğine atanan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, "3 yıl çok hızlı geçti. Doğrusu 3 yıl bana yetmedi, Aydın'a doyamadım. Yaptığımız hizmetlerle belki burada anılırsak bu gönlümüzü teselli edecek." dedi.
Söke ve Germencik ilçelerinde veda ziyaretlerinde bulunan Köşger, kent protokolü ile DSİ Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen veda yemeğinde bir araya geldi.
Köşger, yaptığı konuşmada, Aydın'da görev yaptığı 3 yılın çok hızlı geçtiğini belirterek, "Doğrusu 3 yıl bana yetmedi, Aydın'a doyamadım. Yaptığımız hizmetlerle belki burada anılırsak bu gönlümüzü teselli edecek." ifadelerini kullandı.
Aydın'ın vali olarak görev yaptığı üçüncü il olduğunu aktaran Köşger, önceki görev yeri olan Bingöl'de meydana gelen depremden söz ederken duygulandı.
Köşger, "Her şehrin gönlümüzde ayrı yeri var. Çalıştığımız yerlerle özdeşleşiyoruz ve orada elde ettiğimiz kazandığımız gönüller dostluklar baki. Onu hiçbir zaman unutmuyoruz. Dün gece Bingöl Karlıova'da bir deprem oldu, gönlümüz oradaydı. Oradaki insanlarla yüreğimiz atıyordu. Aydın da her zaman müstesna bir yer tutacak yüreğimde. Kalbimde her zaman ayrı yerde olacak." diye konuştu.
Aydın'ın Türkiye'deki vilayetler arasında çok kıymetli bir il olduğunu vurgulayan Köşger, şehrin işlendikçe değerinin artacağı bir "pırlanta" olduğunu dile getirdi.
Kentte birlikteliği yakaladıklarını aktaran Köşger, bütün çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.
Programa, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet Erim, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı. İzmir Valiliğine atanan Köşger veda ziyaretinde

Kaynak: AA

Etiketler: Selim Köşger, İzmir, Aydın, Güncel, Haber

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