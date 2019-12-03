Haberler » kultur-sanat » İzmir Valisi Ayyıldız, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

İzmir Valisi Ayyıldız, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 5 fotoğraf seçti.

03.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:10İzmir Valisi Ayyıldız, AA'nın
Valisi Erol Ayyıldız, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 5 fotoğraf seçti.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Ayyıldız, "haber", "yaşam" ve "" kategorisindeki fotoğrafları inceledi.
Ayyıldız, "haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi" ve Mahmut Serdar Alakuş'un "Abidjan'da yaşam", Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil akşamı" spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.
Vali Ayyıldız, fotoğrafları çok beğendiğini belirterek emeği geçen tüm AA çalışanlarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, İzmir, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

15:08 Oğuzeli'de stratejik planlama toplantısı - Haber
15:08 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber
15:08 Niğde'de eğlence merkezinde ruhsatsız tüfek ele geçirildi - Haber
15:08 Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov: Karabağ meselesinin çözümü konusunda ilerlemeliyiz - Haber
15:08 3 Aralık Dünya Engelliler Günü - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haber
14:39 Meteoroloji'den 15 il için kar yağışı uyarısı - Haber
14:35 Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nde yıkım çalışmaları başladı - Haber
14:35 Hollanda'da sosyal medyadan tanıştıkları kızlara cinsel istismarda bulunan 8 kişi gözaltına alındı - Haber
14:25 Üç yaşındaki çocuğunu, elleri bağlı halde yanan evde bıraktı - Haber
14:42 Ankara'da Anadolu lisesinde bir öğrenci, öğretmen ders anlatırken sigara içti - Haberler
13:09 Tek koluyla topladığı hurdaları satarak 7 kişilik ailesini geçindiriyor - Haberler
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
3.12.2019 15:09:33