Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İzmir Valisi Ayyıldız, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.04.2020 18:56 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:56
İzmir Valisi Ayyıldız, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı
İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Erol Ayyıldız, mesajında, milletin can ve mal güvenliğini sağlama, huzur ve güven ortamını temin etme, kamu düzeninin sağlanması için üstün bir görev anlayışı ile çalışan polis teşkilatının, 175. yılını tebrik etti.
Türk Polis Teşkilatı'nın, her geçen gün geliştiğini ve sürekli kendisini yenilediğini vurgulayan Vali Ayyıldız, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Gücünü yasalardan ve halktan alan polisimiz, toplumsal huzur ve istikrarımızın teminatı olmaya devam edecektir. Her türlü fedakarlığı benliğine kazımış, her an göreve hazır polis teşkilatımızın 175. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bu vatan uğuna şehit olmuş emniyet mensuplarımıza yüce Allah'tan bir kez daha rahmet dilerken geride kalan ailelerine sabır ve baş sağlığı diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Erol Ayyıldız, İzmir, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Korona 96 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 908’e yükseldi Haberler
Korona 96 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 908'e yükseldi
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Haberler
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Bilim Kurulu Üyesi, ’Şimdi tam zamanı’ deyip tiryakilere korona çağrısı yaptı Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, "Şimdi tam zamanı" deyip tiryakilere korona çağrısı yaptı
Haberler ›› Güncel ››İzmir Valisi Ayyıldız, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:08: İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye'de şu anda asayiş konusunda en ufak bir problem söz konusu değil." - Haber 20:08: Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü - Haber 20:05: Gürsululara mehteranlı motivasyon - Haber 20:04: Karantina apartmanında geniş güvenlik önlemleri - Haber 20:02: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu - Haber 19:22: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek - Haber 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler