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İzmir Valisi Erol Ayyıldız'dan "Milli Dayanışma Kampanyası" açıklaması

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınına karşı Milli Dayanışma Kampanyası adı altında başlattığı ve öncülük ettiği yardım kampanyasına tüm İzmirliler'in katkı sunacağına inandığını bildirdi.

31.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:30
İzmir Valisi Erol Ayyıldız'dan
İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınına karşı Milli Dayanışma Kampanyası adı altında başlattığı ve öncülük ettiği yardım kampanyasına tüm İzmirliler'in katkı sunacağına inandığını bildirdi.
Ayyıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin yaşadığı bu zorlu süreci birlik ve beraberlikle atlatacağını aktardı.
Vali Ayyıldız, "İlimizde yardım kampanyasına destek olacak tüm bağışçılarımızla İzmir'den ülkemize büyük bir katkı sunulacağına inanıyorum. Tüm İzmirli vatandaşlarımızın bu duyarlılığa ve vefaya sahip olduğunu biliyor, güzel İzmirimiz'in güzel insanlarına saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Erol Ayyıldız, İzmir, Güncel
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