İzmir Vazgeçmeyen Kadınlara Örnek Oluyor

Kaynak: DHA

İzmir'de evlenip 2 çocuk sahibi olduktan sonra kazandığı üniversitenin İç Mimarlık bölümünden mezun olan, İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Genel Sekreteri Betül Sezgin (45), dernek çatısı altında yürüttüğü Vazgeçmeyen Kadınlar Projesi ile meslek lisesinde okuyan gençlere rol model oluyor. Kadınların mücadeleden vazgeçmediği sürece istediği her şeyi başarabileceğine dikkat çeken Sezgin, hikayesiyle genç kadınların çalışma azmini arttırıyor.Çalışkan bir öğrenci olmasına karşın Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'ni bitirdikten sonra, 19 yaşında evlenmeyi tercih eden Betül Sezgin, anne olduktan sonra kariyerinden vazgeçmedi. 31 yaşında üniversite sıralarına oturmaya başlayan Sezgin, kızlarından biri anaokulu diğeri ilkokuldayken onlarla birlikte öğrenci oldu. İç mimar olarak hayalini gerçeğe dönüştüren Sezgin, Evlenirken hayalimde hep üniversite okumak vardı. Arka arkaya hamilelik yaşayınca bu hayalimi ertelemek zorunda kaldım. Ancak vazgeçmedim. Oldukça ağır bir bölümü 4 yılda bitirdim.1 yıl hazırlıkla birlikte 5 yıl üniversiteye gittim. Ev işi, çocuklar ve öğrencilik bir arada çok yoğun bir dönem geçirdim. 5 yıl grip bile olmadım. Çocukları ve evimi ihmal etmemek için çok çabaladım. Okul bitince hemen iş hayatına başladım dedi.'KEŞKE KADINLAR DA USTA OLSA'Dokuz yıldır iç mimarlık yapan Betül Sezgin, eşine ait hukuk ofisini yıkıp yeniden düzenlediğini ve birlikte kullanmaya başladıklarını anlattı. Çok okuduğunu ve mesleğiyle ilgili yurt içi ve yurtdışında pek çok fuara katıldaığını söyleyen Sezgin, geçmişte de dekorasyona hep meraklı biri olduğunu belirterek şunları anlattıSosyal medyayı çok kullanıyorum. Projelerim devam ederken paylaşımlar yapıyor ve geri dönüşler alıyorum. Yılda 3-4 iş alıyorum. Villa olunca 4-5 ay sürüyor, daireleri ise 2-3 ayda bitiriyorum. Çalıştığım ustalar genelde erkek ama keşke kadınlar da olsa. Boyacılar, seramikçiler hatta tesisatçılar bile kadın olabilir. Ne yazık ki sektörümüzü genelde erkekler oluşturuyor. Onlarla çalışmak kolay değil. Daha derli toplu olmanız lazım. Ben erkek gibi olmayı sevmiyorum. Kadının hangi işte çalışırsa çalışsın feminenliğini yitirmemesi gerekir. Çalışma koşullarımız kirli gibi gözüküyor. Buranın tozunu seviyorum. Malzemeye elleyip dokunuyorum. Bu ortam beni rahatsız etmiyor.KIZLARI, ANNE VE BABA MESLEĞİNİ BIRAKMAYACAKBüyük kızı 24 yaşındaki Ceren Sezgin'in kendisi gibi mimarlığı tercih ettiğini belirten Betül Sezgin, 18 yaşındaki küçük kızı Beril Sezgin'in ise Hukuk Fakültesi'nde okuduğunu ve babasıyla aynı işi yapacağını anlattı. Ceren'in işini hep yakından takip ettiğini söyleyen Sezgin, O mimar ve kendi işini yapmak istiyor. Ama bir yandan da yüksek lisansa hazırlanıyor. Yarışmalara katılıyor. Son projemde o da bana destek oldu. Ceren kentsel ölçekte çalışmalar yapıyor, ben ise iç mekan üzerine çalışıyorum. İşimizin mesaisi hiç bitmiyor. Elimde hep telefon ve projeler. Mimarlık planlı olmayı gerektiriyor. Hayatı planlamayı öğrendim diye konuştu.'ÖĞRENDİKÇE HİÇBİR ŞEY BİLMEDİĞİMİ FARK EDİYORUM'Üniversite yıllarında sivil toplum kuruluşlarına (STK) ilgi duyduğunu dile getiren Sezgin, mezun olduktan sonra İZİKAD'a üye olduğunu söyledi. Aynı zamanda bir rotaryen ve İç Mimarlar Odası Şube Sekreteri olduğunu belirten Sezgin, STK'larda vakit geçirdikçe besleniyorum, öğreniyorum, öğrendikçe hiçbir şey bilmediğimi fark ediyorum. İZİKAD'daki kadınların hepsi farklı ve hepsinin bir hikayesi var. Dernek olarak Vazgeçmeyen Kadınlar Projesi'ni uyguluyoruz. Meslek liselerine giderek genç öğrencilerle bir araya geliyoruz. 5 kişiyiz, herkes kendini anlatıyor. İçimizde eczacı da var kimya mühendisi de. Gençlere rol model olmaya çalıyoruz. Bizi tırnakları ojeli, makyajlı ve dış görünümlerimize göre değerlendirdiklerinde yaşadığımız zorlukları anlayamıyorlar. Ama bir kadın olarak her zaman kendimize saygımız olması gerektiğini anlatıyoruz. Dış görünüm iş yaşamında da size avantaj sağlar. Arabamda her zaman topuklu ayakkabı ve ceket bulunur. İnşaattan çıkıp bir toplantıya katılabilirim. Temiz ve düzgün bir görünüme sahip olmanız karşı taraftaki saygınlığınızı da arttırır. İnsanın istediklerine ulaşması için çaba göstermesi ve emek vermesi gerekir. Ben vazgeçmedim, buradayım. Uykusuz kaldığım geceler oldu ama mücadeleden vazgeçmedim dedi.