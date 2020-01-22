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İzmir ve Ankara'da FETÖ operasyonu

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

22.01.2020 08:20 | Son Güncelleme: 22.01.2020 08:20İzmir ve Ankara'da FETÖ operasyonu

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları belirlenen 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için ve Ankara'da operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah FETÖ/PDY'ye yönelik İzmir ve Ankara'da operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı verilen, 2'si ihraç polis, 12 şüphelinin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı belirtildi. Operasyonun sürdüğü bildirildi.



Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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