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İzmir ve Antalya'da peş peşe korkutan depremler

İzmir ve Antalya, peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı. İzmir'de merkez üssü Çeşme ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya' da 3.1 büyüklüğündeki depremle sallandı.

10.11.2019 19:37 | Son Güncelleme: 10.11.2019 20:22

'de merkez üssü ilçesi olan, Richter ölçeğine göre, 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Dairesi'nin verilerine göre, saat 18.16'da merkez üssü İzmir'in Çeşme ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7,00 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

ANTALYA'DA 3.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Akdeniz'de, 'nın Alanya ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 17.39'da, Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Alanya ilçesinin 51,23 kilometre açığındaki depremin 17,83 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.

İzmir ve Antalya'da peş peşe korkutan depremler

Antalya, Deprem, Çeşme, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA


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