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İzmir ve çevresi 4,8 büyüklüğündeki depremle sallandı

EGE Denizi'nde merkez üssü Kuşadası Körfezi olan Richter ölçeğine göre 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

08.08.2019 11:58 İzmir ve çevresi 4,8 büyüklüğündeki depremle sallandı
EGE Denizi'nde merkez üssü Kuşadası Körfezi olan Richter ölçeğine göre 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir merkez ve ilçelerinde de hissedilen deprem, paniğe neden oldu. Depremin can ve mal kaybına yol açıp açmadığının belirlenmesi için araştırma başlatıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Ege Denizi'nde Seferihisar'ın 8, 17 kilometre açığı olarak saptadığı deprem saat 11.39'da meydana geldi. Yerin 18,47 kilometre derinliğinde olan deprem, Seferihasır'ın yanı sıra çevre ilçeler ve İzmir kent merkezinden de yoğun şekilde hissedildi. Paniğe neden olan sarsıntıyla birlikte vatandaşlar, evlerinden ve iş yerlerinden sokağa çıktı.
Depremin can ve mal kaybına yol açıp açmadığının belirlenmesi için araştırma başlatıldı.



Kuşadası Körfezi, Ege Denizi, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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