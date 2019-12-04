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İzmir ve İstanbul'da çalınan lüks araçlar Konya'da bu halde bulundu

İstanbul ve İzmir'de güveni kötüye kullanma yoluyla çalınan çeşitli marka ve modellerde 7 adet lüks araç Konya'da parçalanırken polisin düzenlediği operasyonla ele geçirildi.

04.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:36İzmir ve İstanbul'da çalınan lüks araçlar Konya'da bu halde bulundu
ve 'de güveni kötüye kullanma yoluyla çalınan çeşitli marka ve modellerde 7 adet lüks araç 'da parçalanırken polisin düzenlediği operasyonla ele geçirildi. Ele geçirilen bir tır dolusu araç parçası muhafaza altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve İzmir illerinde güveni kötüye kullanma yoluyla çalınan lüks araçların Konya'da parçalandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmaların ardından İstanbul ve İzmir illerinden çalındığı tespit edilen 4 araç, hacizli yakalamalı olarak aranan 2 araç ve yabancı tescilli olan 1 araç olmak üzere 7 aracın parçalandığı ve parçalanma aşamasında olduğunu belirlendi. Harekete geçen polis ekipleri, araçların parçalandığı K.T.A.'ya ait iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde yapılan incelemede, iş yerinde bulunan araç ve bir tır dolusu araç parçası ele geçirildi. ve parçalar muhafaza altına alınırken, olayla ilgili iş yeri sahibi K.T.A. gözaltına alındı.
(Ahmet Ataş/İHA)

İstanbul, Konya, İzmir, Araç, Güncel

Kaynak: İHA

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