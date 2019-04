İzmir Vergi Dairesine Kuzusuyla Geldi

Kaynak: DHA

Vergi dairesine kuzusuyla geldi İzmir 'in Buca ilçesinde yaşayan Ziya Benek, işlem yaptıracağı vergi dairesine kuzusuyla birlikte geldi. 'Melek' isimli yavru kuzu, vergi dairesinde bulunan vatandaşların ilgi odağı oldu.Kaynaklar Mahallesi'nden, kendisinin ve köylülerinin işlemleri için Şirinyer Vergi Dairesi'ne gelen Ziya Benek, yanından ayrılmayan ve nereye giderse peşinden giden Melek isimli kuzusunu da beraberinde getirdi. Ziya Benek'le beraber Vergi Dairesi'ne giren Melek, sahibine gittiği her birimde eşlik etti. Sevimli kuzu Melek'in, sahibinin peşinden bir an olsun ayrılmaması görenleri gülümsetti. Melek, işlemlerini yapmak için daireye gelen vatandaşların da ilgi odağı oldu. Birçok kişi kuzuyu sevmek istese de o sahibinin peşini bırakmadı.Kuzusu Melek'in kendisinin yanından hiç ayrılmadığını söyleyen Ziya Benek, Melek'in borcu çıktı, onun işlemleri için geldik ama borcu ödeyemiyoruz diyerek espri yaptı.Ziya Benek'in kuzusu ile dolaştığı bu anları ise bir işi için Şirinyer Vergi Dairesi'ne giden moda fotoğrafçısı Osman Akdeniz görüntüledi.