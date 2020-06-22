İZMİR Villa elektronik sigara imalathanesine dönüştürülmüş

Villa elektronik sigara imalathanesine dönüştürülmüşİZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde üç katlı villaya yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan çok sayıda elektronik sigara ve bunlara ait kaçak likitler ile elektronik sigara likidi yapmaya yarayan yaklaşık 1 ton ham madde...

22.06.2020 22:38 | Son Güncelleme: 22.06.2020 22:44
Villa elektronik sigara imalathanesine dönüştürülmüş
İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde üç katlı villaya yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan çok sayıda elektronik sigara ve bunlara ait kaçak likitler ile elektronik sigara likidi yapmaya yarayan yaklaşık 1 ton ham madde ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çamlı Mahallesi yakınlarındaki üç katlı bir villada kaçak elektronik sigara satışı ve bunlara ait malzemelerin imalatının yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Önceden belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin içinde yüklü miktarda elektronik sigara ve bunlara ait likitler, likit yapımında kullanılan yaklaşık 1 ton hammadde, boş şişeler ve etiket ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu öğrenilirken, şüphelilerin imalathaneye çevirdikleri villaya ayda 2 bin 500 TL ödedikleri öğrenildi. Olayla ilgili olarak M.T., S.Ö. ve M.C.B. şüpheli gözaltına alındı.
VİLLAYI RAFLARLA DÖŞEMİŞLER
Kaçakçılık şüphelilerinin, elektronik sigaralar, likitler, hammaddeler, etiketler ve boş şişeler ile hazır hale gelen kaçak ürünler için evin içine özel raflar döşediği gözlenirken, villanın mağazayı andıran görüntüsü polisleri bile şaşırttı. İZMİR Villa elektronik sigara imalathanesine dönüştürülmüş

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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