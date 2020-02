İzmir vintage kıyafet kültürünün müşterisi gün geçtikçe artıyor

Vintage kıyafet kültürünün müşterisi gün geçtikçe artıyorDEĞİŞEN moda anlayışı ile birlikte özellikle gençler, 'vintage' kıyafet kültürünün renkli ve desenli, 25 yaşını geçmiş ürünlerine yönlenmeye başladı. Tek ve kaliteli ürünleri kapsadığı için tercih edilen bu kültür, büyük markaların artık üretilmeyen parçalarını günümüze taşıyor. İzmir 'de vintage kıyafet satışı yapan Ali Kaplan, "Bizim kültürümüzde başkasının kıyafetini giyme durumuna sıcak bakılmıyor. Küçüklüğümüzden beri başkasının kıyafetini giymek ayıp gibi öğretildi. Bu nedenle bu kültürün oturması Türkiye 'de kolay olmuyor. Eğitim seviyesi yüksek insanlar daha kolay talep ediyor" dedi. Moda anlayışının her geçen gün değiştiği günümüzde özellikle gençler, 'vintage' kıyafetlere yönlenmeye başladı. 1995'ten daha önceki yıllara doğru giden bu geçmişe dönüş kültürü, eski zamanlarda üretilmiş ve bir modelden tek bir tane kalmış olan parçaları bugüne getirdi. Gömlekten ayakkabıya, deri monttan güneş gözlüğüne birçok eski ürün saklandığı dolaplardan çıkarılarak, kullanılmaya başlandı. 18- 35 yaş grubundaki kişilerin bu modayı sürdürmesinni nedeni ise bu ürünlerin kaliteli ve tak olması. İzmir'de vintage kültürü gelişiminden bahseden mağaza sahibi Ali Kaplan, "Vintage kültürü İstanbul'da daha çok oturmuş durumda çünkü orada daha çok turist ve insan çeşitliliği var. İzmir'de de kullanıcıları artmaya başladı, biz de bu işi bu yüzden yapıyoruz. İzmir'de şu an 4-5 vintage mağazası var, hepsi de Alsancak'ta toplanmış durumda. Bilinçli vintage kıyafet alıcısı olan insanların bu ürünleri seçmesinin nedeni kumaşların kaliteli olması ve bir üründen sadece tek bir adet olması. Bizim kültürümüzde başkasının kıyafetini giyme durumuna sıcak bakılmıyor. Küçüklüğümüzden beri başkasının kıyafetini giymek ayıp gibi öğretildi. Bu nedenle bu kültürün oturması Türkiye'de kolay olmuyor. Eğitim seviyesi yüksek insanlar daha kolay talep ediyor" diye konuştu.'RAP KÜLTÜRÜNÜN ETKİSİYLE 80'LERİN RENKLİ EŞOFMAN ÜSTLERİ TERCİH EDİLİYOR'Mağazasında herhangi bir giyim mağazasında olabilecek tüm ürünlerin olduğunu anlatan Kaplan, "Gömlekler 79 TL'den başlıyor, gözlüklerde taban fiyat 180 TL, ceketler ortalama 150 TL'den başlıyor. Pantolon grubu 120 TL'den başlıyor. Dünya markası ürünlerde fiyatlar biraz daha yükseliyor. Yaş bandı küçük olan insanlar bu aralar rap kültürünün de etkisiyle, 80'lerin renkli eşofman üstlerini tercih ediyor. Uzun yıllardır vintage giyinen insanlar daha çok eski dönemlerin klas parçalarını tercih ediyor. Kadın müşteriler daha çok geliyor. Fakat erkekler de son zamanlarda kendine bakmaya başladı, ilgileri vintage kıyafetlere yöneliyor" dedi.'VINTAGE GİYSİLERİN ÜZERİNDE BİR YAŞANMIŞLIK VAR''Eskiler mi güzeldi yoksa eskiden mi güzeldik?' sözünü hatırlatan üniversite öğrencisi Kadir Belikgiray (18), "Üzerimdeki eşofman üstü nereden baksanız 25- 30 yıllık, çok güzel ve renkli. Günümüzde üretilen giysiler bu kadar güzel değil, bu yüzden vintage giyinmeyi seviyoruz. Sürekli alıyorum. Ama ülkemiz koşullarında vintage kıyafetler tek ve değerli olduğu için biraz daha pahalı geliyor. Bu giysilerin üzerinde bir yaşanmışlık var ve giyerek bu yaşanmışlığı ben de devam ettiriyorum. Belki de benden sonralarına da kalacak bu. Bu nedenle hoş geliyor. Ben Aydın'da okuyorum, oradaki öğrenciler de alışveriş yapmak için İzmir'e geliyor" diye konuştu.'BU KIYAFETLER DAHA ÖZGÜN'Vintage kıyafetleri sürekli takip ettiğini söyleyen Eray Bozlak (19) ise "Sosyal medya üzerinden mağazaları takip ediyoruz. Fakat internet üzerinden alışverişe pek güvenemiyoruz. O yüzden İzmir gibi büyük şehirlerde bazı mağazaları takip edip alışveriş yapıyoruz. Vintage ve Retro ürünleri takip ediyoruz. Popüler markaların kıyafetleri çok fazla üretildiği için arkadaşlarımızın üzerinde hep aynı şeyleri görebiliyoruz. Vintage ürünlerde böyle bir sorun olmuyor, daha özgün oluyor. Vintage ürünlerden en çok oduncu gömlekleri ve bol montları çok beğeniyorum. Normal mağazalarla karşılaştırdığımızda büyük markaların ürünlerini daha uyguna alıyoruz, hem tarzımıza hitap eden ürünleri almış oluyoruz" dedi.'İNSANLAR VINTAGE GİYİME YÖNELİRSE BİR AVRUPA TATİLİ YAPABİLİRLER'Uzun yıllar Hollanda'da yaşamış olan ve Alsancak'ta bir vintage kıyafet mağazasında çalışan Birgül Janssens ise, "Bu sektörün Avrupa'da çok uzun yıllar önce var olduğunu biliyorum. Avrupa insanının ne kadar tasarrufa önem verdiğini gördüm. Orada iğneden ipliğe her şeyimi ikinci el mağazalardan alışveriş yaparak tamamladım. Türkiye'de vintage giyim neredeyse 6 yıldır var. Özellikle öğrenciler daha ucuz ve daha çok eşya alalım diyorlar. Bu kıyafetler özellikle yurtdışından geliyorsa, gençler daha kaliteli, dayanıklı ve uygun alışverişler yapıyorlar. Her sektörden müşterisi var. Doktor, avukat, memur, öğrenci herkes geliyor. Aileler gençlerden görüp, beğeniyorlar. İnsanlar vintage giyime yönelirse tasarruf edip bir Avrupa tatili de yapabilirler. Gömlekler 50 TL, montlar 100 TL'den 300 TL'ye kadar çıkıyor. Müşteriler bir şey bakmaya gelip, 3 parça eşya ile çıkıyorlar" diye konuştu.