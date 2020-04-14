Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İZMİR 'Virüs korkusu nedeniyle evcil hayvanları terk etmeyin'

'Virüs korkusu nedeniyle evcil hayvanları terk etmeyin'İZMİR Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri Ebru Tonk, evcil hayvanların koronavirüs salgını nedeniyle terk edilmemesini isteyerek, "Evde kalan kedi ve köpeklerin sokağa terk edilmeleri halinde bulundukları ortama alışmaları zor.

14.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:41
'Virüs korkusu nedeniyle evcil hayvanları terk etmeyin'
İZMİR Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri Ebru Tonk, evcil hayvanların koronavirüs salgını nedeniyle terk edilmemesini isteyerek, "Evde kalan kedi ve köpeklerin sokağa terk edilmeleri halinde bulundukları ortama alışmaları zor. Terk edilmenin vereceği psikolojik tramvayla bağışıklık sistemleri çöker ve sokaktaki hastalıklara açık hale gelirler. Lütfen evcil hayvanlarınızı terk etmeyin" dedi.
İzmir Veteriner Hekimleri Odası Genel Sekreteri Ebru Tonk, evlerinde evcil hayvan besleyen bazı kişilerin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ardından kedi ve köpeklerini terk etmeye başladıklarını söyledi. Bugüne kadar evcil kedi ve köpeklerden insanların virüsü kaptığına dair herhangi bir vaka olmadığını söyleyen Tonk, "Evcil hayvanlarla sağlıklı yaşayabilmeniz için onları düzenli olarak veteriner hekim kontrolüne götürmeniz, bakım ve beslenmelerine özen göstermeniz, aşı ve parazit tedavilerini takip etmeniz ve genel hijyen kurallarını takip etmeniz yeterlidir" dedi.
'TERK EDİLMEK, BAĞIŞIKLIK SİSTEMLERİNİ ZAYIFLATIYOR'
Veteriner Hekim Ebru Tonk, evde kalan kedi ve köpeklerin sokağa terk edildiklerinde bulunacakları yeni ortama alışmalarının çok zor olduğunu belirterek, "Öncelikle, terk edilmenin vereceği psikolojik tramvayla ciddi sorunlar yaşayacaklar ve bağışıklık sistemleri düşecektir. Bağışıklık sistemi zayıflamış bir hayvanın sokaktaki hastalıklara açık olduğunu unutmamak gerekir. Ayrıca, ortamdaki diğer hayvanlara alışması, onların da yeni gelen hayvanı kabullenmesi zordur. Örneğin, araç trafiğinin yoğun olduğu yerlerde yolun karşısına geçmeleri bile sorun olacaktır. Lütfen, ailemizin bir bireyi olarak görmemiz gereken evcil hayvanlarımızı terk etmeyelim" diye konuştu.
'ONLAR BİZİM DOSTUMUZ'
Ayrıca, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir Basın Sözcüsü Şule Baylan da hayvanların bu süreçte çok yalnız kaldıklarını söyledi. Evcil hayvanların terk edilmemesi için vatandaşlara seslenen Baylan, "Onlar bizim dostumuz. Sokakta yalnız kalan hayvanlarımızı da unutmayalım ve onların da yardımlarına koşalım" çağrısı yaptı. İZMİR ’Virüs korkusu nedeniyle evcil hayvanları terk etmeyin’

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İzmir, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu Haberler
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Haberler
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Haberler ›› Güncel ››İZMİR 'Virüs korkusu nedeniyle evcil hayvanları terk etmeyin' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:30: Siirt'te özel gereksinimliler sokağa çıkabilecek - Haber 12:30: THY tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs'a kadar durdurdu - Haber 12:29: İTÜ ARI Teknokent, Kovid-19'a yönelik ürünlerle salgınla mücadeleye katkı sağlıyor - Haber 12:28: Mersin'de 200 kilo kaçak et ele geçirildi - Haber 12:28: Altındağ'da tıbbi atıklar için özel çöp sepeti - Haber 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi - Haber 11:06: Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz - Haber