İZMİR Virüs sürecinde en yakın arkadaş can dostlar oldu

Virüs sürecinde en yakın arkadaş can dostlar olduİZMİR'de yaşayan hayvansever Betül Uzun, koronavirüs nedeniyle evde vakit geçirdiği için en yakın dostlarının can dostlar olduğunu söyleyerek, "Onlarla vakit geçirmek çok eğlenceli. Kitap okuyoruz, puzzle yapıyoruz. Onlar hem can yoldaşı hem de çok eğlenceli" dedi. İzmir 'de oturan hayvansever Betül Uzun, koronavirüs sürecinde evlerinde vakit geçirmek zorunda olan kişilerin en yakın dostlarının hayvanlar olduğunu ifade ederek, evinde baktığı kedi ve köpeğiyle puzzle yaparak, kitap okuduğunu dile getirdi. Uzun, "Bir tane kedim bir tane köpeğim var. Onlar kesinlikle hem can yoldaşı hem çok eğlenceli hem de çok iyi arkadaşlar. Yalnızlığınızı paylaşıyorlar. Köpeğim bir barınak köpeğiydi. Sahiplendirme ile aldım onu. Çocuğuma arkadaşlık yaptı, anneme arkadaşlık yaptı. Şimdi de virüs sürecinde evde olduğum için bana arkadaşlık yapıyor" dedi. Hayvanlarıyla birlikte etkinlikler yaptıklarını söyleyen Uzun, "Kedim ve köpeğimle vakit geçiyorum, kitap okuyorum, puzzle yapıyorum. Evimde baktığım kedim dışında evimin yakınında olan parkta da kediler besliyorum. Onlarla vakit geçirmek çok eğlenceli" diye konuştu.SATIN ALMA SAHİPLENEvcil hayvan bakmak isteyen vatandaşların, satın almamasını ve sahiplenmesini tavsiye eden Uzun, "Satın almayalım sahiplenelim. Aldığınız zaman en az 10 sene, bu dostlar sizinle olacaklar. Onlara ömürlük yuva olalım. Onların kesinlikle mal olmadığını unutmayalım. Bir kere köpek sahiplendiğiniz zaman onunla yaşamak için bazı şeylerden fedakarlık yapacaksınız. Temizliğinize dikkat edeceksiniz ama tüy dökecek, tuvalet alışkanlığı kazanıncaya kadar eve ihtiyaçlarını giderecek bunlara göğüs germelisiniz. Tüm fedakarlığınıza karşı onlarda sizlerle yalnızlığınızı paylaşacak" ifadelerini kullandı.