İzmir Yangın Çıkan Evdeki 3 Kişi ile Kedileri Kurtarıldı

Kaynak: DHA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 2 katlı bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, evde kalan 3 kişi ile besledikleri 3 kediyi kurtardı. Bir kedi de vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı.Bayraklı 1651 sokak üzerindeki 2 katlı bir evde bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını kapladı. Vatandaşların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarına başladı. Bu sırada itfaiye ekipleri ile vatandaşlar evde yaşayan Leman Marmara, Ayfer Orbay ve Aşkın Orbay'ı kurtardı. Evde beslenen üç kedi de yine itfaiye ekiplerce dışarıya çıkartıldı. Evdeki dördüncü kedi ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sağlık durumları iyi olan ev sahipleri, söndürme ve soğutma çalışmalarını izledi. Evde yaşayanlar bu sırada üşümemek için hem kendilerini hem de kedilerini battaniye ile örttü. Yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi.