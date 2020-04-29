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İZMİR Yaşı küçük kalbi büyük

Yaşı küçük kalbi büyükİZMİR'in Gaziemir ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Duru Bahar Günay, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabilmek için kumbarasındaki parayı bağışladı.

29.04.2020 09:01 | Son Güncelleme: 29.04.2020 09:03
Yaşı küçük kalbi büyük
İZMİR'in Gaziemir ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Duru Bahar Günay, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabilmek için kumbarasındaki parayı bağışladı. Gaziemir'in Sarnıç Mahallesi'nde yaşayan BAĞ-KUR emeklisi Erol Günay (52) ve bir marketin depo görevlisi Gülsüm Günay (52) çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Adnan Menderes İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Duru Bahar Günay, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi olan yaşıtları için anlamlı bir harekete imza attı. Yaşı küçük olmasına karşın kalbi büyük olan Duru Bahar Günay, kumbarasındaki parayı onlar için bağışlamak istedi. Durumu babası Erol Günay'a ileten Duru, yardım etmek istediğini anlattı. Baba Erol Günay, Türk Kızılay İzmir Şubesi görevlilerine durumu aktardı. Türk Kızılay İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış eve gelerek, Duru'nun kumbarasında birikmiş 200 lirayı makbuz karşılığında teslim aldı. Kişisel ihtiyaçları için yaklaşık 1 aydır para biriktirdiğini ancak sonrasında ihtiyaç sahipleri için bağış yapmayı düşündüğünü belirten Duru, "Küçük kardeşlerime, kumbaramda biriktirdiğim paralarımı bağışlamak istedim. Babama anlattım. Kızılay'daki ağabeyleri aradı. Onlarda beni üzmedi, buraya geldi. Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi. Duru'nun davranışının güzel olduğunu belirten Türk Kızılay İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış ise, "Duru nezaket gösterdi. Erol bey aracılığıyla bizlere ulaştılar. Malumunuz salgın hastalık dolayısıyla ülkemiz ciddi tedbirler uyguluyor. Aynı zamanda Duru ve onun yaşıtları bir süredir evden çıkmıyorlar. Bu hassasiyetlerinden dolayı onlara çok teşekkür ediyoruz. Bununla beraber 8 yaşındaki güzel evladımızın küçük birikimleriyle kendi ihtiyaçlarını görebilecekken, ihtiyaç sahipleri insanlara ulaşmak adına Kızılay'a gelmesi bizi gururlandırdı. Böyle bir prenses yetiştirdiği için ailesine teşekkür ediyorum" dedi. İZMİR Yaşı küçük kalbi büyük

Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziemir, İzmir, Güncel, Haber

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