İzmir Yavru Köpeği Ayaklarından Tabancayla Vurdular

İzmir
'in Çiğli
ilçesinde, sokak ortasında silahla ayaklarından vurulan 7 aylık yavru köpek, hayvanseverlerin yardımıyla götürüldüğü veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. 'Kasım' ismindeki yavru köpeği silahla vuran kimliği belirsiz saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.
Dere Caddesi'nde cumartesi günü gece saatlerinde iddiaya göre bir taksideki müşteri tabancayla yol kenarındaki Mix cinsi köpeğe tabancayla ateş etti. İki ayağına da kurşun isabet eden köpek, kanlar içerisinde yerde kaldı. Köpeğe ateş eden kimliği belirsiz saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralı köpek ise hayvan sever Sezgi Sarı tarafından bir veterinere götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralı köpeğin çekilen röntgeninde ayaklarında kurşuna rastlanmazken, silahla vurulduğu belirlendi. Veteriner kliniğinde tedavisi süren yavru köpeğin sahibi Nalan Bakır'a ulaşan Sarı, emniyete giderek şikayetçi oldu. Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri de olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
'BU OLAY CEZASIZ KALMASIN'
Yaşanan olayın çok üzücü olduğunu belirten hayvan sever Sezgi Sarı, Cuma günü silahla bir köpeğin vurulduğu bize söylenince hemen olay yerine gittik. Köpeğimiz bacaklarından yaralıydı ve görgü tanıkları silahla vurulduğunu söyledi. Veterinere götürüp tedavisini yaptırdık. Daha sonra sahibine ulaşıp emniyete giderek şikayetçi olduk. Emniyet yetkilileri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip saldırganı bulacaklarını söyledi. Saldırgan bir taksiden ateş etmiş ve olay yerinden kaçmış. Köpeğimizin ismi 'Kasım' ve şuanda tedavisi devam ediyor. Çok güzel bir köpek. İnşallah bundan sonra hayatı daha güzel olacak. Biz saldırganın bulunmasını ve bu olayın cezasız kalmamasını istiyoruz dedi.
Çiğli,İzmir
19 Kasım 2018 Pazartesi 09:48