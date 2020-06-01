İZMİR Yeni kontrollü sosyal hayatın ilk gününde Foça'ya geldiler

Yeni kontrollü sosyal hayatın ilk gününde Foça'ya geldilerİZMİR'in turistik ilçesi Foça, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin ardından bugün geçilen normalleşme süreciyle ilginç görüntülere sahne oldu.

01.06.2020 18:28 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:34
Yeni kontrollü sosyal hayatın ilk gününde Foça'ya geldiler
İZMİR'in turistik ilçesi Foça, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin ardından bugün geçilen normalleşme süreciyle ilginç görüntülere sahne oldu. Bazı işletmeler sosyal mesafeyi korumak için masalara eski dikiş makinaları, biblolar, heykelcikler gibi dekoratif objeler koydu.
Foça'da bugün kafeler, çay bahçeleri, lokanta, restoran ve kıraathaneler sabah saatlerinde açıldı. Her biri yeni sosyal hayat için belirlenen kriterleri uygulayarak müşterileriyle buluştu. İzmir ve çevre kentlerden çok sayıda kişi kahvaltı yapmak, çay içmek ve dondurma yemek için yağmura rağmen ilçeye geldi. Bazı işletmeler sosyal mesafeyi korumak için oturulmaması istenen masalara eski dikiş makinaları, biblolar, heykelcikler gibi dekoratif objeler koydu. Vatandaşlar 3 aya yakın bir süredir dışarıda ailece oturmayı, kahvaltı yapmayı, çay içmeyi özlediklerini dile getirdi.
'DONDURMA YEMEK İÇİN FOÇA'YA GELDİK'
Dondurma yemek ve gezmek için Aliağa'dan Foça'ya geldiklerini belirten Cansu ve Turgut Aydemir çifti, "Evde tıkılıp kalmıştık. Hiç dışarı çıkamıyorduk. Dondurma yemek için Foça'ya geldik. İnşallah bu salgından hep beraber kurtuluruz. İnşallah güzel günlerde buralara tekrar gelmek nasip olur" dedi.
'BU DEFA DA YAĞMURA YAKALANDIK'
Foça'nın ünlü dondurmacısı Nazmi Altıntaş esnaf olarak zor bir dönemi geçirdiklerini belirterek, "Foça esnafı olarak zor bir dönemden geçtik. Bütün umudumuz bir an önce bu iş koronavirüs döneminin kapanması. Tam salgından kurtulduk derken bu defa da yağmura yakalandık. Nasıl olacak. Sezon ne zaman gelecek. Biz görevimizi yaptık. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. İlçeye gelişler, gidişler serbest oldu. İnşallah hafta sonları Foça dolar. Eski hareketli haline döner" diye konuştu.
'SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK İÇİN DİKİŞ MAKİNESİ'
Kafeterya işletmecisi Cem Akpınar faaliyet öncesi hazırlıkları tamamladıklarını, hem sosyal mesafeyi korumak hem de göze hitap etmek için değişik objelerle masaları ayırma yoluna gittiklerini söyledi. Akpınar, "Müşterilerimiz bizi, biz müşterilerimizi çok özledik. Sosyal mesafeyi koruma açısından farklı objelerle masalarımızı ayırdık. Mesajımızı bu şekilde vermek istedik. İyi olacağını düşünüyoruz" dedi.
'SIKINTI YAŞANACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'
Kız arkadaşıyla Foça'ya gezmeye gelen Kemal Ensoylu da, "Foça'nın insanına güvendiğim için koronavirüs salgını kısıtlamalarının kaldırılmasından sonra burayı tercih ettim. Sosyal mesafeye dikkate alarak geldik ve gayet memnunum. Gelmeyi düşünen arkadaşlara tavsiye ederim. Herhangi bir sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum" şeklinde konuştu.
Emine Erdem de kendilerini hem iş hem de sahilde çay içebilmek için dışarı attıklarını söyledi. İZMİR Yeni kontrollü sosyal hayatın ilk gününde Foça’ya geldiler

Kaynak: DHA

Etiketler: Sabah, İzmir, Foça, Güncel, Haber

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