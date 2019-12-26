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İzmir yeni yıla ışıl ışıl girecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni yıla yaklaşırken kent merkezindeki cadde sokak ve meydanları rengarenk ışıklarla donattı.

26.12.2019 11:55 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:00 İzmir yeni yıla ışıl ışıl girecek
Büyükşehir Belediyesi, yeni yıla yaklaşırken kent merkezindeki cadde sokak ve meydanları rengarenk ışıklarla donattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl nedeniyle kentin merkezindeki cadde sokak ve meydanları rengarenk ışıklarla süsledi.

, Alsancak, Kordon boyu, Ali Çetin Kaya Bulvarı, Kıbrıs Şehitleri, Kültürpark, Lozan, Basmane, Bornova Meydan, Gündoğdu ve Cumhuriyet Meydanı direk motifleri ve ışıklı taklarla süslendi. Vatandaşların, aydınlatmaların önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

İzmir'in kalbi Konak'taki Tarihi Çarşısı ise bu yıl ilk kez yılbaşı aydınlatmalarına ev sahipliği yaptı. Uysal Kırcıl, "Sade, fazla abartı değil. Çok güzel, çok beğendim" dedi.

15 yıllık Kemeraltı esnafı Osman Aksoy, Kemeraltı'nın tarihteki en eski ve en büyük açık hava çarşısı olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

"Bu çarşıya en ufak dokunuşların dahi ne kadar etkili olduğunu görebiliyoruz. Biz bunun bilincindeyiz. Işıklandırma deyip geçmeyin ne kadar etki ettiğini anlatmamız mümkün değil." - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı, Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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