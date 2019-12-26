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İzmir yeni yıla ışıl ışıl girecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni yıla yaklaşırken kent merkezindeki cadde sokak ve meydanları rengarenk ışıklarla donattı.

26.12.2019 17:23 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:23 İzmir yeni yıla ışıl ışıl girecek

yeni yıla hazır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020'nin daha aydınlık ve umut dolu geçmesi dileğiyle kentin merkezindeki cadde sokak ve meydanları rengarenk ışıklarla süsledi.

, Alsancak, Kordon boyu, Ali Çetin Kaya Bulvarı, Kıbrıs Şehitleri, Kültürpark, Lozan, Basmane, Bornova Meydan, Gündoğdu ve Cumhuriyet Meydanı direk motifleri ve ışıklı taklarla süslendi. Yurttaşlar aydınlatmaların önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

'nda bir ilk

İzmir'in kalbi Konak'taki Tarihi Kemeraltı Çarşısı ise bu yıl ilk kez yılbaşı aydınlatmalarına ev sahipliği yaptı. Müşteriler de esnaf da süslemelerden memnundu.

Işıkların iyiliği verdiğini söyleyen Uysal Kırcıl, "Sade fazla abartı değil. Çok güzel, çok beğendim" dedi. 15 yıllık Kemeraltı esnafı Osman Aksoy, Kemeraltı'nın tarihteki en eski ve en büyük açıkhava çarşısı olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu: "Bu çarşıya en ufak dokunuşların dahi ne kadar etkili olduğunu görebiliyoruz. Biz bunun bilincindeyiz. Işıklandırma deyip geçmeyin ne kadar etki ettiğini anlatmamız mümkün değil."


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı, Konak, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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