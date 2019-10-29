İzmir yerli savaş gemileri, izmirlilere açıldı

Yerli savaş gemileri, İzmirlilere açıldı

İzmir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın iki savaş gemisi TCG Sancaktar ve TCG Burgazada, vatandaşların ziyaretine açıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan, aralarında MİLGEM projesi kapsamında üretilen yerli gemiler olan 'TCG Sancaktar' ve 'TCG Burgazada', 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, İzmirlilerin ziyaretine açıldı. Alsancak Limanı'na demirleyen gemilere vatandaşların ilgisi büyük oldu. Askeri personel eşliğinde yapılan gezide vatandaşlar, savaş gemileri hakkında merak ettiklerini sorma ve bilgi alma imkanı buldu. Ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Gemiyi ilk kez gezdiğini belirten ziyaretçilerden Anıl Beydağ (37), Askeri personel hepimizle oldukça yakından ilgilendi. Çocuklarımız bugünü asla unutmayacaklar. Gemilerin yerli yapım olmasından dolayı gururumuz bir kat daha arttı dedi. Denizcilik lisesinde okuduğunu söyleyen Beyza Bozok (17) ise, Denizcilik okuduğum için gemileri özellikle görmek istedim. Çok mutlu ve gururluyum ifadelerini kullandı. Ayrıca iki savaş gemisinde şehit ve gazi yakınları öğle yemeğinde bir araya geldi.

Kaynak: DHA