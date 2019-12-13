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İzmir-yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonuİzmir'in Karabağlar ilçesinde yılbaşında eğlence mekanlarına satılmak için piyasa sunulmaya hazırlanan 90 litre sahte içki, etil alkol ve içki üretiminde kullanılan aromalar düzenlenen operasyonla ele geçirildi.

13.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:53
öncesi sahte içki operasyonu
İzmir'in ilçesinde yılbaşında eğlence mekanlarına satılmak için piyasa sunulmaya hazırlanan 90 litre sahte içki, etil alkol ve içki üretiminde kullanılan aromalar düzenlenen operasyonla ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Cennetoğlu Mahallesi'nde bulunan bir evde sahte içki üretildiğini tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucunda belirlenen adrese yapılan baskında, yılbaşında eğlence mekanlarına satılmak üzere piyasaya sunulmaya hazırlandığı anlaşılan 90 litre sahte rakı, 90 litre etil alkol ve içki üretiminde kullanılan aromalar ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.T., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
İzmir-yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Karabağlar, Yılbaşı, Güncel

Kaynak: DHA


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